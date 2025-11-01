Ці тварини стають "золотими" лише на два дні на рік: вчені пояснили цікавий механізм виживання

Спарювання азійських ропух

Реклама

Щорічно, протягом лише 48 годин, самці азійських ропух (Duttaphrynus melanostictus), які належать до «вибухово-розмножувальних» видів, тимчасово змінюють своє звичайне коричневе забарвлення на яскраво-жовте. Дослідники з’ясували, що ця кардинальна зміна кольору у жаб є візуальним сигналом, який допомагає їм швидко знайти партнерку та, що найважливіше, уникнути залицянь з боку інших самців.

Про це пише IFL Science, посилаючись на нове дослідження, опубліковане в науковому журналі.

«Вибухове розмноження» — це стратегія, за якої вся популяція (або її більша частина) збирається на місці розмноження і проводить шлюбні ігри протягом дуже короткого інтенсивного періоду часу. Саме така стратегія спостерігається у багатьох видів амфібій.

Реклама

Як ропухи бачать світ і чому жовтий означає «ні»

Щоб зрозуміти причину такої швидкої трансформації, команда дослідників створила комп’ютерну модель, яка симулювала світ очима ропухи, використовуючи спектрометричні дані. Результати підтвердили: яскраво-жовте забарвлення самців легко відрізнити від коричневих самок з погляду амфібії.

Головна функція цього феномену, який називається динамічним статевим дихроматизмом, — не привабити самку, а запобігти помилкам серед самців. Річ у тім, що під час шлюбного періоду, коли час обмежений, ропухи стають настільки активними, що намагаються спаритись буквально з будь-яким коричневим об’єктом.

«Самці амплексують [обіймають для спарювання — ред.] усе, що є коричневим. Навіть горіх бетелю», — розповіла Доріс Прейнінгер, дослідниця та герпетолог Віденського зоопарку та співавтор статті.

Експерименти з моделями підтвердили гіпотезу: самці мали вдвічі більше фізичних контактів і в 40 разів частіше обіймали коричневі моделі, ніж жовті. Отже, яскравий колір — це простий спосіб для самця сказати іншим самцям: «Я не самка!». Жовтий колір не сигналізує про кращу фізичну форму чи розмір; він просто вказує на стать.

Реклама

Шлюбні ігри, що призводять до смерті

Для самок це явище — справжнє випробування. Оскільки самці відчайдушно шукають партнерку, вони «борються, б’ються і намагаються скинути інших самців», які вже знаходяться на самці.

«Іноді кілька самців намагаються [одночасно спарюватися — ред.] з однією самкою, утворюючи «шлюбні клубки»«, — пояснила Сюзанна Штюклер, герпетолог Віденського зоопарку. Це може призвести до того, що самка просто потоне під вагою і тиском кількох партнерів. Не дивно, що після відкладання ікри самки якнайшвидше залишають місце розмноження, щоб сховатися від переслідувань самців.

Зміна кольору як спосіб виживання

Не лише азійські ропухи використовують колірні сигнали. В Україні також є види, які змінюють забарвлення:

Блакитний знак «закоханості» в Україні. Самці гостромордої жаби (Rana arvalis), що мешкають у лісах, навесні тимчасово змінюють своє звичайне коричневе забарвлення на яскравий блакитно-перламутровий. Цей «колір кохання» тримається всього один-два тижні під час нересту і має привабити партнерку, тоді як самки залишаються непримітними. Блакитні самці, що перебувають у водоймі під час розмноження, показав YouTube-канал European Wildlife by Lukáš Pich. Захист від радіації у чорнобильських жаб. Східні деревні жаби (Hyla orientalis), що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, з часом набули незвичайно темного, майже чорного, забарвлення шкіри. Дослідники припускають, що це захисна реакція. Меланін — темний пігмент — може захищати від радіації, нейтралізуючи вільні радикали та зменшуючи пошкодження ДНК. Дослідження 2022 року, про яке пише Live Science, показало, що колір жаб був найтемнішим у тих районах, де рівень радіації був найвищим під час катастрофи 1986 року. Жук-хамелеон. Деякі тварини використовують складні механізми для зміни кольору, що не пов’язані з мімікрією. Наприклад, жук-«золота черепаха» може змінювати своє забарвлення за власним бажанням, шляхом контролю об’єму рідини в мікроскопічних порожнинах свого панцира. Світло, що відбивається від рідини, створює ілюзію зміни кольору. Канал PENTAD PLUS показав відео, як жук перетворюється з яскраво-червоного на золотистий і навпаки.

Таким чином, для тварин зміна кольору може бути як способом виживання (камуфляж, захист від радіації), так і важливим соціальним сигналом (шлюбні ігри, уникнення агресії).

Реклама

Нагадаємо, на Землі є справжній рекордсмен з довголіття серед ссавців. Це гігантська тварина, що живе в Арктиці. Згідно з дослідженнями, гренландський кит може жити понад 200 років. Це означає, що деякі кити, що зараз плавають біля берегів Аляски, були живі, коли у 1851 році була написана книга «Мобі Дік».