Ця жаба викликає паніку та відразу в людей: чим так лякає амфібія (відео)

Суринамська жаба з яйцями на спині / © Getty Images

Реклама

Суринамська жаба має незвичний спосіб розмноження, який робить її спину схожою на стільники з отворами. Для 18% населення світу цей вигляд є справжнім випробуванням через трипофобію.

Про це пише IFLScience.

За спостереженнями науковців, із початком періоду розмноження самці суринамських жаб приваблюють самок характерними клацаннями під’язикової кістки, що створюють різкий, майже металевий звук. Для самок він виявляється надзвичайно привабливим. Коли партнерка наближається достатньо близько, самець захоплює її в амплексусі, після чого обидві жаби починають роздуватися, аж поки їхні клоаки не з’єднуються. Саме тоді запліднені яйця вдавлюються у спину самки — і від цього моменту процес набуває справді незвичного вигляду.

Реклама

Надалі потомство розвивається просто в тілі матері: пуголовки формуються всередині її спини й не виходять назовні, допоки повністю не дозріють. Коли ж настає час, маленькі жабенята проривають шкіру, утворюючи на спині самки своєрідний візерунок із комірок, схожих на бджолині стільники.

Такий вигляд може здатися моторошним, особливо людям, схильним до трипофобії.

Трипофобія — це патологічна відраза до скупчень отворів або об’єктів, що їх нагадують. Як пояснюють дослідники, вияви та інтенсивність цього стану різняться, але найчастіше він супроводжується сильним почуттям огиди або страху під час контакту з поверхнями, вкритими багатьма отворами.

Подібну реакцію можуть викликати найрізноманітніші об’єкти — від коріння лотоса й губок до бджолиних стільників чи всіяної отворами спини водної жаби. Водночас, попри назву, трипофобію частіше вважають не страхом, а специфічною відразливою реакцією. За оцінками вчених, вона трапляється у 10–18% людей і може бути еволюційним механізмом, пов’язаним з уникненням паразитів.

Реклама

У дослідженні 2018 року науковці з’ясували, що люди з трипофобією відчувають не лише відразу до скупчень отворів, а й особливо сильну огиду до візерунків, які асоціюються з паразитами чи інфекціями. Новіші роботи підтверджують: на відміну від більшості фобій, що ґрунтуються на страху, трипофобія переважно пов’язана саме з реакцією огиди.

До слова, найбільшою жабою у світі є голіаф (Conraua goliath) із Центральної Африки, чия вага сягає 3,3 кг, а довжина з витягнутими лапами — 75 см, що можна порівняти з розміром кішки. Ці гіганти не вміють квакати, проте вражають батьківською поведінкою: самці будують спеціальні ставки для ікри, пересуваючи важке каміння. Попри те, що вид існує 250 млн років, наразі він перебуває під загрозою зникнення через полювання та знищення середовища проживання.