НЛО / © Pixabay

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У 1980-х роках ЦРУ США проводило секретні дослідження, спрямовані на вивчення можливості використання екстрасенсорних здібностей для збору розвідданих. Ці дослідження були частиною проєкту «Stargate», який включав експерименти з «дистанційним переглядом» — здатністю сприймати інформацію про віддалені об’єкти або події без фізичної присутності.

Про це пише Daily Mail.

Один із таких експериментів, проведений у 1987 році, був спрямований на виявлення можливих баз прибульців. У ході сеансу дистанційного перегляду учасник повідомив про існування трьох таких баз: дві на Землі та одна на супутнику Сатурна — Титані. Земні бази, за його словами, розташовані в районі гори Гейс на Алясці та в Південній Америці або Африці.

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Гора Гейс, розташована на північному сході від Анкориджа, давно привертає увагу дослідників аномальних явищ. У цьому районі фіксувалися численні повідомлення про НЛО, а також випадки збоїв у роботі навігаційного обладнання літаків. Деякі дослідники вважають, що ці явища можуть бути пов’язані з підземною базою прибульців.

Під час сеансу дистанційного перегляду учасник описав бачення двох істот біля входу до бази, які виконували якусь рутинну роботу. Всередині бази він побачив ще двох істот: одну за круглим пультом управління з екраном, іншу — зайняту іншими завданнями. Описані істоти мали великі округлі голови та виглядали дуже незвично, зокрема одна з них була дуже блідою з гострим носом.

Щодо бази на Титані, учасник експерименту не повідомив про присутність прибульців, але описав персонал, який виглядав як звичайні земні люди. Він бачив двох чоловіків-техніків за пультом управління та жінку з каштановим волоссям у світло-зеленому лабораторному халаті, яка, ймовірно, виконувала наглядову роль.

Третя база, за словами учасника, розташована десь на південь від екватора, можливо, в Південній Америці або Африці. Він описав двох істот: одну з дуже великою округлою головою на тонкій шиї, яка виглядала майже як робот, і з якою не вдалося встановити контакт; іншу — більш схожу на людину, але без волосся та з нечіткими рисами обличчя, яка, здається, була доброзичливою та усвідомлювала присутність спостерігача.

Ці експерименти були частиною ширшої програми ЦРУ з вивчення паранормальних явищ, яка включала також спроби виявити місцезнаходження історичних артефактів, таких як Ковчег Заповіту. Однак багато з цих досліджень залишаються суперечливими, і їх результати не були підтверджені незалежними науковими дослідженнями.

Незважаючи на це, розсекречені документи ЦРУ продовжують викликати інтерес серед дослідників НЛО та паранормальних явищ, оскільки вони свідчать про серйозне ставлення урядових структур до можливості існування позаземних цивілізацій та їх присутності на Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у розсекреченому звіті йдеться про надзвичайно дивний інцидент, що нібито стався наприкінці 1980-х на території СРСР. Документ викликав жваві обговорення через опис ймовірної атаки з боку НЛО на радянський підрозділ.