Цукерберг заявив, що відсутність окулярів зі ШІ ускладнить життя в майбутньому

Марк Цукерберг / © techcrunch.com

Реклама

В майбутньому люди, які не використовуватимуть окуляри з вбудованим штучним інтелектом, матимуть значно менші когнітивні можливості у порівнянні з тими, хто носитиме такі пристрої.

Про це заявив очільник Meta Марк Цукерберг, передає Techcrunch.

Виступаючи на конференції після оприлюднення фінансових результатів Meta за другий квартал, Цукерберг заявив, що окуляри стануть основним способом взаємодії зі ШІ. За його словами, вони дозволяють штучному інтелекту “бачити, чути й розмовляти” разом із користувачем протягом дня.

Реклама

“Я вважаю, що у майбутньому, якщо у вас не буде очок зі штучним інтелектом або іншого способу постійної взаємодії з ШІ, ви опинитесь у менш вигідному становищі з погляду когнітивних здібностей”, — зазначив Цукерберг.

Компанія активно просуває пристрої на кшталт Ray-Ban Meta та Oakley Meta. Вони вже дозволяють слухати музику, робити фото й відео, а також звертатися до Meta AI, у тому числі з питаннями про об’єкти довкола.

За даними EssilorLuxottica, продажі Ray-Ban Meta за рік зросли більш ніж утричі. Проте Цукерберг підкреслює, що потенціал окулярів значно більший — зокрема після додавання дисплеїв: як у майбутніх AR-окулярах Orion, так і в компактніших моделях зі скромнішим екраном.

“Окуляри — ідеальний спосіб об’єднати фізичний та цифровий світи. І саме штучний інтелект пришвидшить цю трансформацію”, — додав він.

Реклама

Втім, амбітний курс Reality Labs, підрозділу Meta, який займається такими розробками, залишається збитковим. У другому кварталі 2025 року він зазнав операційного збитку на $4,53 млрд. Загальні втрати Reality Labs із 2020 року перевищили $70 млрд.

На ринку з’являються й альтернативні концепції. Зокрема, OpenAI у 2025 році придбала стартап колишнього дизайнера Apple Джоні Айва за $6,5 млрд для створення споживчих пристроїв ШІ. Інші компанії тестують ШІ-пристрої у формі шпильок чи кулонів.

Поки що окуляри залишаються найбільш звичним та соціально прийнятним форм-фактором. Але, як визнають аналітики, майбутній прорив у сфері споживчого ШІ може виглядати зовсім інакше, ніж сьогоднішні розумні гаджети.