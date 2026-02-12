Meta запатентувала ШІ, який продовжить ваше життя у соцмережах після смерті

Штучний інтелект / © Pixabay

Компанія Meta отримала патент на штучний інтелект, який дозволяє продовжувати активність у соціальних мережах навіть після смерті користувача. Ідея полягає у створенні цифрового “клона” особистості, який реагуватиме на пости, коментарі та повідомлення, імітуючи поведінку користувача.

Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

За даними патенту, мовна модель ШІ може брати на себе функції користувача, коли він відсутній у системі, наприклад, під час тривалої перерви або після смерті. Модель навчається на історії активності людини: коментарях, лайках, контенті, щоб максимально точно відтворити її поведінку.

Технічний директор Meta Ендрю Босворт зазначений як головний автор патенту, який було подано ще 2023 року. Представник компанії уточнив, що поки немає планів використовувати технологію на практиці.

Як це працюватиме

Цифровий клон користувача зможе:

залишати коментарі та лайки;

відповідати на приватні повідомлення;

для інфлюенсерів і творців контенту — підтримувати активність акаунту під час відпустки або перерви;

потенційно імітувати аудіо- та відеодзвінки.

Етичні та соціальні питання

Патент викликав занепокоєння експертів. Професор юридичного факультету Бірмінгемського університету Едіна Харбинья наголошує на численних юридичних, соціальних і філософських аспектах:

“Це не просто технологія. Імітувати померлих людей — це глибоко етичне питання, що стосується приватності, цифрових прав та переживання горя”, — зазначає вона.

ШІ, який слугує дублером під час цифрового детоксу, і зовсім інша річ, ніж імітація померлих.

Передумови та ринок “цифрового спадку”

Meta вже десятиліття працює над управлінням цифровим спадком. Наприклад, Facebook дозволяв призначати “наступника” для акаунтів після смерті користувача. Мета метавсесвіту передбачала створення віртуальних аватарів померлих людей.

Подібні технології виникли й у стартапах, наприклад:

Replika — чат-бот на основі ШІ для спілкування з цифровою копією померлих;

You, Only Virtual (YOV) — платформа для підтримки людей, що переживають втрату.

2021 року Microsoft також запатентувала чат-бота для імітації померлих осіб.

Моральні дилеми

Джозеф Дейвіс, професор соціології Університету Вірджинії, зазначає:

“Переживання горя полягає у прийнятті втрати. Ідея повернути померлих до життя через ШІ створює плутанину, бо зовні виглядає так, ніби людина повернулася, але насправді це не так”.

Харбинья додає, що патент Meta показує, що технології для переживання горя виходять у масовий сегмент ринку і стають комерційно цікаві.

Нагадаємо, мільйони людей щотижня спілкуються з чатботами, як-от ChatGPT, і частина з них розвиває емоційну залежність або навіть висловлює думки про самогубство. Масштаб цієї проблеми збільшується, а розробники намагаються знайти спосіб захистити користувачів.