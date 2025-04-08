Цифрове сканування “Титаніка” пролило світло на останні години корабля: нові факти про трагедію

Цифрове сканування “Титаніка”. / © BBC

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Повномасштабне 3D-сканування уламків “Титаніка” дало змогу дослідникам виявити раніше невідомі деталі про те, як саме розгорталась одна з найвідоміших морських катастроф у світі.

Про це розповідає BBC.

Модель з високою точністю відтворює, як корабель розколовся навпіл після зіткнення з айсбергом у 1912 році. Ця трагедія забрала життя близько 1500 осіб.

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Новий погляд на останні години корабля

Оцифроване зображення дозволяє вперше побачити цілісну картину розташування уламків. Сканування підтверджує свідчення очевидців про те, що інженери до останнього підтримували роботу електропостачання, забезпечуючи освітлення корабля, поки пасажири евакуювалися.

3D-сканування уламків “Титаніка”. / © BBC

Комп’ютерне моделювання показало, що корпус корабля міг бути пробитий тріщинами розміром з аркуш формату A4. Скан також демонструє, що деякі котли були увігнуті — ймовірно, вони продовжували працювати в момент занурення під воду.

Інженери, які не покинули пости

Один із таких елементів — відкритий клапан на кормі, який свідчить, що пара продовжувала надходити до систем електропостачання.

Круглий клапан у центрі зображення знаходиться у відкритому положенні. / © BBC

“Вони підтримували освітлення та електропостачання включеними до самого кінця, щоб дати екіпажу час безпечно спустити рятувальні шлюпки при невеликому освітленні, а не у повній темряві”, — розповів експерт Паркс Стівенсон.

Технологія — у службі історії

Знімки були зібрані підводними апаратами з глибини 3800 метрів. Для створення “цифрового близнюка” дослідники обробили понад 700 000 фотографій з усіх боків судна. Модель вперше дозволила точно змоделювати момент затоплення за допомогою суперкомп’ютера та креслень оригінального “Титаніка”.

“Це як розслідування на місці злочину — ми шукаємо докази там, де вони є, і лише тепер маємо змогу побачити їх у повному масштабі”, — сказав Стівенсон.

Документальний фільм National Geographic

Сканування стало основою для нового фільму National Geographic та Atlantic Productions під назвою “Титанік: Цифрове воскресіння”. У ньому розповідається про те, як технології відкрили нові сторінки трагедії, яка понад століття залишалася оповитою міфами.

Моделювання показало, що айсберг залишив на корпусі судна тонку лінію невеликих порізів. / © BBC

Моделювання показало, що через ковзний удар айсберга на корпусі “Титаніка” утворилися дрібні проколи, які простяглися вздовж вузької частини судна.

Хоча корабель був сконструйований так, щоб витримати затоплення до чотирьох водонепроникних відсіків, ушкодження зачепили шість, що й призвело до його затоплення.

“Критичною різницею між тим, щоб “Титанік” залишився на плаву чи затонув, стали незначні отвори — за розміром як аркуш паперу”, — зазначив Саймон Бенсон, доцент з кораблебудування Університету Ньюкасла.

“Але ці отвори розкидані по довжині всього корпусу, тож вода повільно, але неухильно проникала всередину, заповнюючи відсік за відсіком, поки корабель повністю не затонув”.

Через те, що ніс судна вкритий товстим шаром осаду, розриви не видно на скані.

Особисті речі — як мовчазні свідки

На морському дні досі зберігаються особисті речі пасажирів — нагадування про трагедію.

Хоча нове сканування дало багато цінної інформації, дослідники визнають, що розшифровка кожної деталі “цифрового близнюка” “Титаніка” потребуватиме ще років.

“Корабель відкриває нам свої таємниці поступово”, — каже Паркс Стівенсон.

“Кожен новий погляд лише підігріває інтерес дізнатись більше”.