Цих співочих птахів їли на перекус: давньоримський фастфуд, який здивував археологів

Археологічні знахідки свідчать, що давні римляни полюбляли їсти дроздів / Фото: Public Domain

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Знахідки археологів свідчать про те, що популярним видом вуличної їжі у Стародавньому Римі були дрозди. Страви із цих птахів були доступні не лише для еліти, а й для звичайних римлян.

Про це пише Arkeonews.

Археологи, які досліджували вигрібну яму римської закусочної I століття до нашої ери у місті Поллентія (Майорка, Іспанія — Ред), виявили 165 кісток співучого дрозда (Turdus philomelos).

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За словами дослідника Алехандро Валенсуели з IMEDEA (Середземноморський інститут передових досліджень), дроздів, швидше за все, відловлювали під час зимових міграцій традиційними методами — сітками або клейовими пастками, які й сьогодні застосовують в окремих місцевостях.

Велика кількість цих птахів у визначений сезон робила їх доступною стравою для римлян з робітничого класу.

Детальний аналіз решток птахів показав, що більшість грудних кісток були навмисно зламані, це свідчить про те, що птахів розплющили перед приготуванням — це метод, який ідеально підходить для приготування вуличної їжі.

Відсутність стегнових і плечових кісток серед кісток, а також розтрощені грудини, свідчать про те, що готували цілими, можливо, смажили на сковороді в олії.

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Такий метод приготування дроздів збігається з деякими з тих, що використовуються в середземноморських кухнях і сьогодні.

Кухня закусочної Стародавнього Риму / Фото: Aldo Ardetti, Wikimedia Commons

У стародавніх рецептах Апіція та творах Плінія Старшого дроздів описують розкішну страву. Коли птахів відгодовували інжиром та подавали у вишуканих соусах.

Однак знахідка у Поленції свідчить про те, що дрозди були доступною стравою. Також у тій же вигрібній ямі, археологи виявили рештки домашніх курей та європейських кроликів, що свідчить про меню, яке пропонували страви на будь-який смак.

Поленція — не єдиний приклад. Такі самі знахідки в Помпеях і римських селах Британії показують, що швидка їжа була популярною по всій імперії. У таких закладах, де продавали вино і гарячу їжу, часто харчувалися робітники, торговці та подорожуючі. Це була звична частина римського міського життя.

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Дослідження підтверджує: хоча свинина була основною їжею римлян, дрібні птахи (як дрозди) теж були важливими — особливо для міських жителів. Те, що їх знаходять у звичайних, небагатих будинках, свідчить: римська кухня була різноманітною, а вулична їжа — доступною для всіх.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що археологи знайшли докази велетнів у римській армії — їхнє взуття мало 48-й розмір.