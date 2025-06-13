ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Цих співочих птахів їли на перекус: давньоримський фастфуд, який здивував археологів

Археологи виявили меню римської вуличної їжі, серед якого смажені дрозди були досить поширеними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вулична їжа у Стародавньому Римі

Археологічні знахідки свідчать, що давні римляни полюбляли їсти дроздів / Фото: Public Domain

Знахідки археологів свідчать про те, що популярним видом вуличної їжі у Стародавньому Римі були дрозди. Страви із цих птахів були доступні не лише для еліти, а й для звичайних римлян.

Про це пише Arkeonews.

Археологи, які досліджували вигрібну яму римської закусочної I століття до нашої ери у місті Поллентія (Майорка, Іспанія — Ред), виявили 165 кісток співучого дрозда (Turdus philomelos).

За словами дослідника Алехандро Валенсуели з IMEDEA (Середземноморський інститут передових досліджень), дроздів, швидше за все, відловлювали під час зимових міграцій традиційними методами — сітками або клейовими пастками, які й сьогодні застосовують в окремих місцевостях.

Велика кількість цих птахів у визначений сезон робила їх доступною стравою для римлян з робітничого класу.

Детальний аналіз решток птахів показав, що більшість грудних кісток були навмисно зламані, це свідчить про те, що птахів розплющили перед приготуванням — це метод, який ідеально підходить для приготування вуличної їжі.

Відсутність стегнових і плечових кісток серед кісток, а також розтрощені грудини, свідчать про те, що готували цілими, можливо, смажили на сковороді в олії.

Такий метод приготування дроздів збігається з деякими з тих, що використовуються в середземноморських кухнях і сьогодні.

Кухня закусочної Стародавнього Риму / Фото: Aldo Ardetti, Wikimedia Commons

Кухня закусочної Стародавнього Риму / Фото: Aldo Ardetti, Wikimedia Commons

У стародавніх рецептах Апіція та творах Плінія Старшого дроздів описують розкішну страву. Коли птахів відгодовували інжиром та подавали у вишуканих соусах.

Однак знахідка у Поленції свідчить про те, що дрозди були доступною стравою. Також у тій же вигрібній ямі, археологи виявили рештки домашніх курей та європейських кроликів, що свідчить про меню, яке пропонували страви на будь-який смак.

Поленція — не єдиний приклад. Такі самі знахідки в Помпеях і римських селах Британії показують, що швидка їжа була популярною по всій імперії. У таких закладах, де продавали вино і гарячу їжу, часто харчувалися робітники, торговці та подорожуючі. Це була звична частина римського міського життя.

Дослідження підтверджує: хоча свинина була основною їжею римлян, дрібні птахи (як дрозди) теж були важливими — особливо для міських жителів. Те, що їх знаходять у звичайних, небагатих будинках, свідчить: римська кухня була різноманітною, а вулична їжа — доступною для всіх.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що археологи знайшли докази велетнів у римській армії — їхнє взуття мало 48-й розмір.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie