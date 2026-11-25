Потрійна зоряна система виявилась ще загадковішою / © Фото з відкритих джерел

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За 28 світлових років від Землі розташована потрійна зоряна система Welopō'ai, яка поставила перед астрономами непросте запитання: як її учасникам вдалося пережити бурхливі етапи зоряної еволюції та зберегти стабільні орбіти? Особливість системи в тому, що до її складу входять червоний карлик і два білі карлики — надщільні залишки зірок, які вже завершили активний етап свого життя.

Про це пише Space.com.

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Шукали планету, а знайшли згаслу зорю

Астрономи на чолі з Етьєном Артіго з Інституту досліджень екзопланет Троттьє при Монреальському університеті спочатку шукали планети біля червоного карлика. Для цього вони спостерігали за його рухом за допомогою інфрачервоного спектрографа SPIRou на телескопі Канада–Франція–Гаваї.

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Прилад зафіксував коливання зорі, які виявилися надто сильними для впливу планети. Об’єкт, що спричиняв їх, змушував червоний карлик рухатися зі швидкістю приблизно 16 кілометрів за секунду. Подальші спостереження за допомогою телескопа Gemini North допомогли встановити, що це білий карлик — залишок колишньої зорі.

Чому червоний карлик мав загинути

Білий карлик утворюється наприкінці життя зорі, маса якої була порівнянною із сонячною. Коли в її ядрі закінчується водень для термоядерних реакцій, зоря розширюється і перетворюється на червоного гіганта. Її зовнішні шари розлітаються в космос, а ядро стискається до надзвичайно щільного об’єкта розміром приблизно із Землю.

Саме це, ймовірно, сталося з одним із колишніх учасників Welopō'ai. Раніше він був звичайною зорею, маса якої приблизно на 40% перевищувала масу Сонця. Тепер це білий карлик із масою близько 62% сонячної. Поруч із ним на відстані 4,6 астрономічної одиниці обертається червоний карлик, маса якого становить 42% маси Сонця.

Проблема в тому, що під час перетворення на червоного гіганта більша зоря мала настільки розширитися, що могла поглинути свого сусіда або суттєво змінити його орбіту. Але червоний карлик пережив цей етап і залишився на стабільній орбіті. Саме це астрономи поки не можуть пояснити.

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© Фото з відкритих джерел

Другий білий карлик перебуває значно далі від цієї пари — приблизно за 129,3 астрономічної одиниці. Повний оберт навколо двох внутрішніх зір він здійснює приблизно за тисячу років.

Нова система також цінна для дослідження білих карликів. Завдяки близькому розташуванню двох внутрішніх об’єктів науковці змогли виміряти їхні маси з похибкою менш ніж 1%. Це допоможе перевірити моделі зоряної еволюції та краще зрозуміти, як поводиться матерія за надзвичайно високої щільності.

Дослідники планують продовжити спостереження, щоб точніше виміряти гравітаційну взаємодію між трьома зорями та відновити історію їхнього формування. Результати роботи опублікували 19 листопада в журналі Astronomy & Astrophysics.

Як астрономи вперше розповіли про загадкову систему

Незвичайну систему виявили за 28 світлових років від Землі. Це найближча відома потрійна система з двома білими карликами. Один із білих карликів раніше був звичайною зорею, яка перетворилася на червоного гіганта, але її сусід — червоний карлик — не був поглинутий, як мало б статися за звичними моделями. Саме ця обставина й зробила відкриття настільки незвичайним.

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Аналогічної конфігурації не знайшли в радіусі 100 світлових років. Вчені вже тоді звернули увагу на стабільність орбіт трьох об’єктів і відсутність зрозумілого пояснення того, як система могла сформуватися. Нові спостереження дали змогу точніше виміряти маси її учасників і докладніше розібратися в тому, що саме робить цю космічну трійцю такою незвичайною.

Що ще астрономи дізнаються про мертві зорі

Білі карлики можуть мати несподівані властивості навіть після завершення термоядерних реакцій. Наприклад, астрономи дослідили згаслу зорю WD J1330+6435, яка має незвичайний зеленувато-жовтий відтінок. Його пояснюють особливим складом атмосфери: натрій поглинає помаранчеве світло, а кальцій — фіолетове. Серед 152 досліджених білих карликів подібне забарвлення виявили лише у п’яти.

Інша загадка пов’язана з радіосигналами, які надходять із подвійної системи за понад 5000 світлових років від Землі. Вони повторюються приблизно кожні вісім хвилин і, ймовірно, виникають у системі, де білий карлик обертається навколо зорі, подібної до Сонця. Такі спостереження можуть допомогти астрономам знаходити білі карлики, які важко помітити звичайними оптичними телескопами.

А навколо білого карлика J1328−1450, розташованого приблизно за 1600 світлових років від Землі, науковці виявили два окремі кільця з пилу та уламків скелястих тіл. Імовірно, вони утворилися з решток планет, які не пережили зміну своєї зорі, але частина матеріалу все ж збереглася. Це свідчить, що перетворення зорі на білого карлика не обов’язково означає повне зникнення її колишньої планетної системи.

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