Туманність Кільце: розкрито загадку одного з найвідоміших космічних об’єктів (фото)

Нові відкриття значно розширюють розуміння процесів, які супроводжують загибель зірок, схожих на Сонце, та формування планетарних туманностей.

Науковці з’ясували справжню форму туманності Кільце, яка виявилася не круглою. До того ж, у її центрі ховається невидимий об'єкт.

Про це повідомляє Space.

Туманність Кільце – один із найпопулярніших об’єктів у космосі, який часто фотографують. Це залишки загиблої зірки, подібної до Сонця, розташовані на відстані близько 2000 світлових років від Землі. Її незвичайний вигляд давно інтригував астрономів. Досі не було зрозуміло, чи має туманність справді круглу форму, чи це оптична ілюзія, що виникає через особливості спостереження.

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Завдяки новим дослідженням вчені змогли з’ясувати, що в центрі туманності, окрім мертвої зірки, прихований ще один об’єкт.

Туманність Кільце належить до категорії планетарних туманностей, які утворюються після загибелі зірки, схожої на Сонце. Близько 4000 років тому така зірка досягла завершення свого життєвого циклу, скинула зовнішні шари та перетворилася на червоного гіганта, а потім на білого карлика. Назва "планетарна туманність" виникла через візуальну схожість цих об’єктів із планетами у перших телескопах.

Раніше вважалося, що планетарні туманності мають ідеально круглу форму, а в їхньому центрі розташований білий карлик – залишок зорі. Такі зорі дуже компактні: їхній діаметр можна порівняти із розміром Землі. Проте нові дані змінили уявлення про структуру туманності Кільце.

Туманність Кільце у видимому світлі (ліворуч), у радіохвилях (у центрі), у інфрачервоному світлі (праворуч) / Фото: NASA

Завдяки зображенням із високою роздільною здатністю, отриманим сучасними телескопами, вчені простежили рух молекул чадного газу вздовж меж туманності. Це дозволило уточнити її форму ¬– вона виявилася витягнутою, овальною, а не круглою, як вважалося раніше.

Дослідження також підтвердило, що в центрі туманності розташований білий карлик. Раніше його положення мало зсунутий вигляд через специфіку нашого кута спостереження.

Окрім того, завдяки телескопу "Джеймса Вебба" було виявлено кілька концентричних газових дуг за зовнішнім краєм туманності. Ці структури утворювалися приблизно що 280 років, що свідчить про наявність прихованої зірки-компаньйона. За розрахунками, ця зірка перебуває на відстані близько 5,9 млрд км від білого карлика, що приблизно відповідає дистанції між Плутоном і Сонцем.

Нові відкриття значно розширюють розуміння процесів, які супроводжують загибель зірок, схожих на Сонце, та формування планетарних туманностей.

До слова, вчені отримали новий ключ до розгадки таємниці створення Всесвіту.

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