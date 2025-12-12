Туреччина провалюється: як вчені пояснюють утворення майже 700 гігантських вирв

Туреччина / © pixabay.com

Реклама

У різних регіонах Туреччини фіксують сотні гігантських провалів ґрунту, деякі з яких сягають сотень метрів глибини. Особливо критичним залишається стан рівнини Конья — ключового сільськогосподарського регіону країни.

Про це пише Daily Mail.

Поява великих вирв спричинила хвилю обговорень серед релігійних коментаторів. Деякі пов’язали провали із біблійними пророцтвами про «розверзання землі». На тлі масштабних обрушень це пояснення швидко набуло популярності.

Реклама

Однак науковці наголошують: подібні трактування не мають нічого спільного з реальними процесами, які відбуваються в геологічних структурах регіону.

Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомляє про щонайменше 648 великих провалів у районі рівнини Конья. Основні чинники, підтверджені вченими:

тривала засуха , посилена зміною клімату;

масова відкачка ґрунтових вод , що висушує підземні порожнини;

просідання ґрунту у зонах інтенсивного землеробства.

Професори з Технічного університету Коньї за останній рік виявили понад 20 нових обвалів. Загалом до 2021 року на мапах уже було позначено близько 1900 ділянок із ризиком просідання.

Через падіння рівня води пересихають колодязі, знижується врожайність та руйнуються цілі поля. Деякі фермери змушені покидати угіддя, вважаючи їх небезпечними для роботи.

Реклама

Діаметр окремих провалів перевищує 30 метрів. Земля буквально поглинає сільськогосподарські угіддя та дороги.

Подібні процеси, попереджають дослідники, уже спостерігають у США, Австралії, країнах Азії та на Близькому Сході.

У США провали утворюються в Техасі, Аризоні, Нью-Мексико та Флориді. Там відкачка води з підземних вапнякових порід призводить до руйнування підземних «купольних» структур, що підтримують землю.

У деяких регіонах ґрунт просідає на шість і більше дюймів щороку, створюючи умови для нових небезпечних вирв.

Реклама

Вчені попереджають, що за відсутності суворого контролю відкачки ґрунтових вод масштаби катастрофи можуть збільшуватися.

У Туреччині та США вже фіксують провали, що виникають за одну ніч поряд із будинками, дорогами та фермами.

Фахівці закликають уряди оновлювати водні політики, контролювати забір підземної води та перебудовувати системи зрошення, щоб уникнути подальших обрушень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені прогнозують, що через 250 мільйонів років наша планета знову може об’єднатися в новий суперконтинент, ймовірно, Пангею Проксіму.