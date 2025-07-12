Турист випадково виявив череп єдинорога: який вигляд він має (фото)

Єдинорог / © Pixabay

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Канадський турист Джон Гудвін на прогулянці біля руїн замку Тінтагель, місця, пов’язаного з легендою про народження короля Артура, знайшов стародавній череп із єдиним вигнутим рогом, що збурив уяву і викликав асоціації з міфічними єдинорогами.

Про це пише Cornwall Live.

Під час прогулянки долиною Святого Нектана — священного місця неподалік замку з чарівним водоспадом — він помітив серед моху незвичайний довгий ріг, що стирчав зі скелі. Спочатку Джон подумав, що це корінь, але, витягнувши предмет, побачив стародавній череп з вигнутим рогом.

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Сам чоловік, який за професією є сантехніком, описав свою знахідку як дивовижну: «Я спочатку подумав, що це кістка оленя чи подібної тварини, але в неї був лише один ріг. Череп був важким і виглядав дуже старим. Він був занадто малим, щоб належати носорогу, але все одно — дуже незвичайним.» Хоча деякі експерти сумніваються в автентичності знахідки, сам Гудвін наполягає на її реальності.

Особливо цікаво, що бабуся Джона, побачивши череп, відчула тривогу, вважаючи, що знахідку краще залишити недоторканою. Незважаючи на це, Джон намагався передати предмет до Музею чаклунства та магії в Боскаслі, але там відмовилися його прийняти. В результаті таємничий «череп єдинорога» залишився у пабі «Стоунхендж Інн» у Даррінгтоні, де тепер його може побачити кожен відвідувач.

Сам Джон зізнався, що є ймовірність того, що це підробка — можливо, дві кістки були з’єднані, щоб імітувати єдинорога. Цю версію підтримує і професор Девід Норман із Кембриджського університету, який вважає, що це може бути череп поні з приклеєним коров’ячим рогом. Він додав, що ця історія може більше слугувати рекламою для пабу, ніж справжнім науковим відкриттям.

Для довідки: єдиноріг — національна тварина Шотландії, але наукових доказів існування цієї істоти немає. За легендою, король Артур у молодості вполював єдинорога, що вважалося поганою прикметою і передвіщало лихо. Замок Тінтагель, де, як вважають, народився Артур, має багату історію, що сягає ще римського періоду, що робить це місце особливо загадковим.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на території Національного природного парку «Бойківщина», розташованого у Львівській та частково Закарпатській областях, зафіксували козулю з природною аномалією — одним рогом, яку охрестили «карпатським єдинорогом».