ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
2 хв

Тварина, яка заполонила майже всю планету: вчені підрахували її чисельність

Дослідження показує: мурахи є скрізь, крім кількох віддалених регіонів. Їхня біомаса перевищує масу птахів і ссавців.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Мурахи

Мурахи / © Фото з відкритих джерел

Мурахи є одними з найчисельніших і найуспішніших створінь на нашій планеті. Вчені підрахували, що їхня кількість сягає близько 20 квадрильйонів, і вони вже колонізували майже всю сушу Землі.

Про це повідомило видання IFLScience.

За даними дослідження, біомаса мурах становить близько 12 мегатонн сухого вуглецю. Це перевищує сукупну масу всіх диких птахів і ссавців та еквівалентно приблизно 20% біомаси людини. Дослідники наголошують, що ці дані є консервативною оцінкою, адже не враховують особин, які не залишають своїх гнізд, а також регіони з недостатнім вивченням, зокрема бореальні ліси.

Щоб отримати ці показники, науковці проаналізували понад 500 досліджень у різних екосистемах світу. Виявилося, що найбільші популяції зосереджені у вологих тропічних лісах і саванах. Дві третини видів мешкають саме там, тоді як у посушливих регіонах переважають види, що харчуються на землі. У лісах щільність мурах-листоїдів у чотири рази вища, ніж у чагарникових заростях.

Сьогодні відомо понад 15,7 тисячі видів і підвидів мурах. Вони поширені на всіх континентах, крім Антарктиди, а також відсутні в Ісландії, Гренландії, частинах Східної Полінезії та на віддалених островах. Вперше мурахи з’явилися приблизно 140–158 мільйонів років тому та згодом пристосувалися до різних умов.

Науковці з Музею Філда в Чикаго нагадують, що протягом останніх 60 мільйонів років мурахи еволюціонували разом із рослинами. Коли дерева почали виділяти більше водяної пари, частина колоній перебралася з ґрунту на крони. А з поширенням квіткових рослин у сухі регіони мурахи повторили цей процес, що сприяло виникненню нових видів, які існують і сьогодні.

Нагадаємо, унікальна крижана риба, що мешкає в Антарктиді, має прозору кров. За словами вчених, ці істоти — єдині відомі хребетні, у яких у дорослому віці в крові зовсім немає гемоглобіну. Через це вони мають дуже цікаве забарвлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie