Тварина, яка заполонила майже всю планету: вчені підрахували її чисельність

Мурахи є одними з найчисельніших і найуспішніших створінь на нашій планеті. Вчені підрахували, що їхня кількість сягає близько 20 квадрильйонів, і вони вже колонізували майже всю сушу Землі.

Про це повідомило видання IFLScience.

За даними дослідження, біомаса мурах становить близько 12 мегатонн сухого вуглецю. Це перевищує сукупну масу всіх диких птахів і ссавців та еквівалентно приблизно 20% біомаси людини. Дослідники наголошують, що ці дані є консервативною оцінкою, адже не враховують особин, які не залишають своїх гнізд, а також регіони з недостатнім вивченням, зокрема бореальні ліси.

Щоб отримати ці показники, науковці проаналізували понад 500 досліджень у різних екосистемах світу. Виявилося, що найбільші популяції зосереджені у вологих тропічних лісах і саванах. Дві третини видів мешкають саме там, тоді як у посушливих регіонах переважають види, що харчуються на землі. У лісах щільність мурах-листоїдів у чотири рази вища, ніж у чагарникових заростях.

Сьогодні відомо понад 15,7 тисячі видів і підвидів мурах. Вони поширені на всіх континентах, крім Антарктиди, а також відсутні в Ісландії, Гренландії, частинах Східної Полінезії та на віддалених островах. Вперше мурахи з’явилися приблизно 140–158 мільйонів років тому та згодом пристосувалися до різних умов.

Науковці з Музею Філда в Чикаго нагадують, що протягом останніх 60 мільйонів років мурахи еволюціонували разом із рослинами. Коли дерева почали виділяти більше водяної пари, частина колоній перебралася з ґрунту на крони. А з поширенням квіткових рослин у сухі регіони мурахи повторили цей процес, що сприяло виникненню нових видів, які існують і сьогодні.

