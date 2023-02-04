Творець генетично модифікованих дітей заявив, що поквапився з цією процедурою

Китайський учений, який опинився в центрі скандалу через перших у світі генетично модифікованих дітей, вперше поспілкувався з пресою після ув’язнення.

Хе Цзянькуй шокував науковий світ у 2018 році, коли оголосив, що редагував гени дівчаток-близнюків Лулу та Нани ще до народження. Пізніше його звільнили з Шеньчженьського університету та засудили до трьох років ув’язнення через проведення ризикованої, етично суперечливої та медично невиправданої процедури без згоди членів родини.

Після повернення до публічного життя опальний науковець дав одне з перших інтерв’ю виданню The Guardian.

"Я довго думав про те, що робив у минулому. Підсумовуючи одним реченням: я зробив це надто швидко", — сказав він, не висловивши жодного жалю та не вибачившись.

Учений відмовився уточнювати, що має відбутися, перш ніж буде продовжено досліди щодо редагування людських генів, але сказав, що надасть більше деталей на конференції, яку він проведе в Оксфордському університеті наступного місяця.

Що відомо про китайського науковця

Хе Цзянкуй вивчав фізику в Китаї, перш ніж переїхати до США, де отримав ступінь доктора філософії в Університеті Райса та пост-докторську ступінь із секвенування генома в Стенфордському університеті.

Він повернувся до Китаю в 2012 році, щоб продовжити дослідження редагування генів Crispr-Cas9, запустивши кілька біотехнологічних бізнесів. Генетично модифіковані клітини вже почали використовувати для клінічного лікування дорослих.

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Але генетична модифікація ембріонів вважається більш етично суперечливою, оскільки зміни відбуваються в кожній клітині тіла та передаються наступним поколінням. Дехто сумнівається, чи міг би такий крок колись бути виправданим з медичної точки зору.

У чому суть проведених модифікацій

На цьому тлі чотири роки тому на міжнародній конференції в Гонконзі науковець заявив, що модифікував два ембріони перед тим, як їх вставили в утробу матері. Пізніше стало відомо, що народилася і третя генетично модифікована дитина.

Редагування гена під назвою CCR5 спрямоване на шлях проникнення вірусу ВІЛ у клітини та, як стверджується, створює імунітет до ВІЛ у дітей. Багато вчених висловили шок з приводу використання ризикованої, неперевіреної процедури за обставин, коли не було медичної потреби. Окрім того, у генетично модифікованих дітей можуть виникнути побічні вади серця, раку та проблем розвитку.

Ученого визнали винним у "незаконній медичній практиці" та засудили до трьох років позбавлення волі. Він відмовився повідомити, де саме відбував покарання, чи надати подробиці свого досвіду.

Яка доля "генетично модифікованих дітей"

Хе Цзянкуй каже, що підтримує зв’язок із родиною близнюків, але не говорить, чи брав він участь у їхньому клінічному обстеженні та коли бачив їх востаннє.

"Лулу і Нана живуть нормальним, мирним життям у спокої, і ми повинні це поважати. Ми поважаємо приватність пацієнтів і ставимо сімейне щастя на перше місце, а наукові відкриття — на друге", — сказав він, зауваживши, що третя дитина також почувається добре, але відмовився уточнювати подробиці.

Нагадаємо, дослідники з Університету Карнегі-Меллона розробили метод тривимірного визначення форм і рухів людського тіла в кімнаті, використовуючи лише сигнали, що випромінюються маршрутизаторами Wi-Fi.

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