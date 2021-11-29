Творець мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі подав у відставку: у чому причина

Творець мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі подав у відставку: у чому причина

Його наступником стане Параг Агравала, який раніше займав посаду технічного директора компанії.

У понеділок, 29 листопада, стало відомо, що співзасновник Twitter Джек Дорсі покидає посаду генерального директора компанії.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії Twitter, Inc.

“Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників”, - цитують заяву Дорсі в компанії.

Співзасновник Twitter наголосив, що глибоко довіряє Парагу Агравалу, який замінить його на цьому посту.

“Його робота за останні 10 років була трансформаційною. Я глибоко вдячний за його вміння, серце і душу. Настав його час керувати", - сказав Дорсі.

Агентство Reuters нагадує, що Дорсі став співзасновником Twitter у 2006 році, а наступного року був призначений генеральним директором компанії. У 2008 році інший співзасновник Ев Вільямс і член ради директорів Фред Вілсон звільнили Дорсі, оскільки сайт мікроблогів не набрав необхідної популярності серед користувачів, і вони вирішили, що він непридатний очолювати компанію.

У 2015 році Дорсі повернувся на посаду генерального директора Twitter, продовжуючи водночас очолювати компанію Square Inc, яка займається цифровими платежами.

У 2020 році мільярдер, інвестор та засновник компанії Elliott Management Пол Сінгер заявив, що Дорсі не повинен керувати двома компаніям і йому слід відійти від керівництва однієї з них. Джек Дорсі також зазнавав критики з боку ради директорів за те, що Twitter відстав від таких великих конкурентів, як Facebook, і нових соціальних мереж - зокрема, TikTok.

Перед його наступником Агравалом, який обіймає посаду технічного директора з 2017 року і працює в Twitter понад десять років, стоїть завдання до кінця 2023 року збільшити кількість щоденних активних користувачів до 315 мільйонів і щонайменше подвоїти річний дохід компанії у цьому році.

Нагадаємо, раніше засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск змінив ім'я та локацію у Twitter. Винахідника та бізнесмена тепер звати у соцмережі Lorde Edge.

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