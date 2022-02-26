Twitter заявив про посилення боротьби з фейками через напад РФ на Україну

Також соцмережа запустила підказки у розділі "Пошук" та "Головна".
Сервіс мікроблогів Twitter у зв'язку з війною на території України посилила виявлення маніпуляцій з інформацією, а також відключила рекомендації для користувачів із РФ та України, щоб зменшити кількість образливого контенту.
Про це пише "Інтерфакс".
"Нашим пріоритетом є забезпечення безпеки людей у Twitter. Ми активно відстежуємо ризики, пов'язані з ситуацією в Україні, у тому числі виявляємо та припиняємо спроби поширення помилкової інформації, що вводить в оману", — йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що соцмережа активно відстежує вразливі профілі відомих користувачів, включаючи журналістів, активістів, чиновників та агенцій, "щоб пом'якшити будь-які спроби цілеспрямованого захоплення чи маніпуляції".
"Для людей, які використовують Twitter в Україні та Росії, ми також призупинили деякі рекомендації твітів від людей, на яких ви не підписані на Головній, щоб зменшити поширення образливого контенту", — йдеться у повідомленні.
"Ми тимчасово зупиняємо рекламу в Україні та Росії, щоб гарантувати, що критично важливу інформацію про громадську безпеку підвищено у видачі, а реклама не відверне її увагу", — додали в Twitter.
Також соцмережа запустила підказки у розділі "Пошук" та "Головна", які вказують на "Момент Twitter" з ресурсами цифрової безпеки та захисту англійською, українською та російською мовами.
"Ми активно перевіряємо твіти для виявлення маніпуляцій з платформою (або іншої недостовірної поведінки) і вживаємо примусових заходів проти синтетичних і медіа, що маніпулюються, які представляють помилкове або вводить в оману опис того, що відбувається", — повідомили в Twitter.
Крім того, команда соцмережі запевняє, що продовжує надавати "якнайбільше контексту контенту, пов'язаного з кризою, у тому числі через Моменти та Події у Твіттері". "Ми працюємо над такими функціями, як Теми, Списки та Простори, щоб чинні заходи могли забезпечити безпеку цих функцій, і вони могли, як і раніше, залишатися ресурсом, якому ви довіряєте", — додали в компанії.
Twitter також розпочав благодійну кампанію для співробітників, у рамках якої пожертвування направляються "перевіреним організаціям, які підтримують українських біженців, які шукають притулку та безпеки". Twitter обіцяє подвоїти всі пожертвування та зробити прямий внесок у партнерську організацію.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.