Twitter заявив про посилення боротьби з фейками через напад РФ на Україну

Twitter заявив про посилення боротьби з фейками через напад РФ на Україну

Також соцмережа запустила підказки у розділі "Пошук" та "Головна".

Сервіс мікроблогів Twitter у зв'язку з війною на території України посилила виявлення маніпуляцій з інформацією, а також відключила рекомендації для користувачів із РФ та України, щоб зменшити кількість образливого контенту.

Про це пише "Інтерфакс".

"Нашим пріоритетом є забезпечення безпеки людей у Twitter. Ми активно відстежуємо ризики, пов'язані з ситуацією в Україні, у тому числі виявляємо та припиняємо спроби поширення помилкової інформації, що вводить в оману", — йдеться в повідомленні компанії.

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Зазначається, що соцмережа активно відстежує вразливі профілі відомих користувачів, включаючи журналістів, активістів, чиновників та агенцій, "щоб пом'якшити будь-які спроби цілеспрямованого захоплення чи маніпуляції".

"Для людей, які використовують Twitter в Україні та Росії, ми також призупинили деякі рекомендації твітів від людей, на яких ви не підписані на Головній, щоб зменшити поширення образливого контенту", — йдеться у повідомленні.

"Ми тимчасово зупиняємо рекламу в Україні та Росії, щоб гарантувати, що критично важливу інформацію про громадську безпеку підвищено у видачі, а реклама не відверне її увагу", — додали в Twitter.

Також соцмережа запустила підказки у розділі "Пошук" та "Головна", які вказують на "Момент Twitter" з ресурсами цифрової безпеки та захисту англійською, українською та російською мовами.

"Ми активно перевіряємо твіти для виявлення маніпуляцій з платформою (або іншої недостовірної поведінки) і вживаємо примусових заходів проти синтетичних і медіа, що маніпулюються, які представляють помилкове або вводить в оману опис того, що відбувається", — повідомили в Twitter.

Крім того, команда соцмережі запевняє, що продовжує надавати "якнайбільше контексту контенту, пов'язаного з кризою, у тому числі через Моменти та Події у Твіттері". "Ми працюємо над такими функціями, як Теми, Списки та Простори, щоб чинні заходи могли забезпечити безпеку цих функцій, і вони могли, як і раніше, залишатися ресурсом, якому ви довіряєте", — додали в компанії.

Twitter також розпочав благодійну кампанію для співробітників, у рамках якої пожертвування направляються "перевіреним організаціям, які підтримують українських біженців, які шукають притулку та безпеки". Twitter обіцяє подвоїти всі пожертвування та зробити прямий внесок у партнерську організацію.