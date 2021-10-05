Twitter заявив про відновлення роботи і пояснив причину збою

У соцмережі вибачилися перед користувачами.
Служба підтримки Twitter повідомила про усунення проблем у роботі соцмережі, викликаних значним навантаженням.
Відповідне повідомлення у ніч проти вівторка, 5 жовтня, оприлюднили у мікроблозі Twitter Support.
"Іноді Twitter використовують більше людей, ніж зазвичай. Ми готуємося до цих моментів, але сьогодні все пішло не так, як планувалося", - вказали у соцмережі.
Зазначається, що внаслідок зброю у декого з користувачів виникли "проблеми з переглядом відповідей і особистих повідомлень".
"Це було виправлено. Пробачте за це!" - йдеться у повідомленні.