Тисячі бочок на дні Тихого океану: що вони приховують і чому небезпечні

У Тихому океані десятиліттями лежать тисячі промислових бочок. Довгий час вважалося, що вони заповнені забороненим пестицидом ДДТ. Проте нове дослідження Інституту океанографії Скріппса довело: частина з них містить їдкі лужні відходи, небезпечні для морського життя.

Про це повідомило видання Live Science.

Від 1930-х до початку 1970-х років у глибоководні райони Південної Каліфорнії скидали різні токсичні речовини: хімікати, відходи нафтоперероблення, радіоактивні матеріали та навіть військову вибухівку. За оцінками, на дні лежать близько 27 тисяч бочок та понад 100 тисяч уламків. 2020 року про підводне сміттєзвалище вперше повідомила LA Times, після чого почалися масштабні наукові дослідження.

Команда мікробіолога Йоганни Гутлебен 2021 року відібрала зразки осаду поблизу п’яти бочок. Три з них мали характерні білі ореоли. Науковці встановили, що навколо частини бочок утворюються зони з вкрай високим рівнем pH — близько 12. Це свідчить про витікання їдких лужних відходів. Такі умови роблять територію непридатною для більшості живих організмів. Лише окремі бактерії, здатні витримувати екстремальне лужне середовище, змогли вижити.

Також вдалося пояснити походження дивних білих ореолів. Коли лужні речовини виходять із бочок, вони реагують із магнієм у морській воді, утворюючи брусит — мінерал, схожий на бетон. Згодом він розчиняється і спричиняє утворення карбонату кальцію, який осідає навколо бочок у вигляді білого пилу.

Найбільш тривожним залишається те, що точна кількість бочок та їхній повний вміст досі залишаються невідомими. Вчені не відкидають, що серед відходів можуть бути й інші небезпечні сполуки, пов’язані з промисловістю та виробництвом ДДТ.

