Тисячі пінгвінів рекордно рано повернулися із зимівлі: у чому причина

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" / © Національний антарктичний центр

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Тисячі субантарктичних пінгвінів надзвичайно рано повернулися на острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція «Академік Вернадський». Цього року полярники зафіксували щонайменше 3,5 тисячі цих птахів, причому їхня кількість продовжує зростати.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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Таке повернення є нетиповим, адже зазвичай субантарктичні пінгвіни масово прибувають на Галіндез приблизно від середини вересня до середини жовтня, коли в Антарктиді починається весна. Натомість цього року тисячі птахів з’явилися біля української полярної станції вже у другій половині серпня.

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У Національному антарктичному науковому центрі нагадали, що цьогоріч пінгвіни, навпаки, рекордно довго залишали острів навесні та на початку антарктичної зими. Якщо в попередні роки вони зазвичай залишали Галіндез орієнтовно у травні, то цього року затрималися там аж до другої половини липня.

Після того як наприкінці липня птахи залишили острів, навколо нього сформувався морський лід, а температура води опускалася до -1,9 градуса за Цельсієм — нижче температури замерзання морської води. Однак згодом океан почав прогріватися, крига поступово відступала, і біологи знову почали фіксувати масове повернення пінгвінів.

© Національний антарктичний центр

«Це неймовірно — до „Вернадського“ повернулися тисячі субантарктичних пінгвінів!» — зазначили в НАНЦ.

За словами біолога 31-ї української антарктичної експедиції Олега Горяінова, раніше впродовж червня-липня пінгвіни здебільшого трималися в одному місці — на мисі Пінгвін-пойнт, який розташований з іншого боку острова від станції та має зручний пологий берег для виходу у воду.

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© Національний антарктичний центр

«Зараз же, після повернення, птахи вже розосередилися вздовж берега аж до будівлі станції. Ми бачимо їх з вікон!» — розповів дослідник.

© Національний антарктичний центр

Нині пінгвіни поступово займають території, на яких зазвичай влаштовують свої гнізда. Полярники вже нарахували на Галіндезі щонайменше 3,5 тисячі особин, однак ця цифра, за даними НАНЦ, продовжує збільшуватися.

© Національний антарктичний центр

Учені пов’язують незвичайно раннє повернення птахів передусім зі змінами льодової ситуації навколо острова та підвищенням температури океану. Тобто поведінка пінгвінів може бути одним із помітних локальних проявів масштабніших кліматичних змін, зокрема глобального потепління.

© Національний антарктичний центр

У Національному антарктичному науковому центрі припускають, що подальше потепління та зміни клімату можуть вплинути на сезонні міграції субантарктичних пінгвінів настільки, що в майбутньому вони взагалі перестануть залишати Галіндез.

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«Тож цілком можливо, що найближчими роками зміна клімату та потепління приведуть до того, що субантарктичні пінгвіни загалом не залишатимуть Галіндез», — зазначили в центрі.

У такому разі пінгвіни можуть стати не лише найчисельнішими, а й постійними сусідами українських полярників. Дослідники продовжують спостерігати за колонією та змінами умов навколо станції.

Нагадаємо, Антарктида сотні мільйонів років тому мала зовсім інший вигляд. Клімат був теплим і вологим, а континент був вкритий рослинністю та населений різноманітними тваринами. Однак приблизно 34 мільйони років тому ситуація різко змінилася — над Східною Антарктидою почали формуватися льодовики.

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