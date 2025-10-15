Тисячі власників iPhone 17 скаржаться: корпус несподівано змінює колір (фото)

iPhone 17 змінив колір / © Reddit

Власники нової моделі iPhone 17 Pro Max у яскравому помаранчевому кольорі зіткнулися з неприємним сюрпризом: їхні пристрої почали несподівано змінювати зовнішній вигляд. Згідно з масовими повідомленнями користувачів, початковий насичений відтінок з часом мутує, набуваючи помітного рожево-золотого відливу.

Про цей випадок стало відомо з допису у Reddit.

Чому корпус «цвіте» і де це видно?

Фотодокази, опубліковані на платформі Reddit, демонструють, що зміна кольору відбувається нерівномірно. Найбільш помітним дефект стає на бічній рамці смартфона та навколо масивного блоку камер. При цьому тильна частина корпусу здебільшого зберігає первісний помаранчевий відтінок, що підтверджує вибіркове вицвітання.

Як зазначили в iТechua, ймовірною причиною проблеми є природний процес — окислення алюмінію при взаємодії з киснем. Зазвичай Apple захищає металеві поверхні, застосовуючи метод анодування, який створює міцний захисний шар.

Власники iPhone 17 Pro Max скаржаться на зміну кольору оранжевого корпусу. / © Reddit

Виробничий брак чи особливість?

Експерти припускають, що проблема криється у порушенні технології на виробництві. Ймовірно, частина партії пристроїв отримала покриття, яке не забезпечило належного захисту. Унаслідок цього окремі ділянки алюмінієвого корпусу, контактуючи з повітрям, почали окислюватися, що й призвело до зміни кольору фарби.

Власники iPhone 17 Pro Max скаржаться на зміну кольору оранжевого корпусу. / © Reddit

Офіційних коментарів від Apple щодо зміни кольору помаранчевих корпусів наразі не надходило. Однак власники iPhone 17 Pro Max сподіваються, що такий несподіваний «кольоровий конфуз» буде визнаний виробничим дефектом і підлягатиме безкоштовному гарантійному обслуговуванню.

Власники iPhone 17 Pro Max скаржаться на зміну кольору оранжевого корпусу. / © Reddit

Нагадаємо, власники нових смартфонів iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air зіткнулися з несподіваною проблемою: на задньому склі та виступному модулі камери дуже швидко з’являються подряпини і відколи. Apple уже пояснила причину цих дефектів, а в Мережі з’явився спосіб, як можна позбутися пошкоджень самостійно.

Також якщо уважно придивитися до задньої панелі iPhone, можна помітити невеликий, ледь помітний отвір, розташований поруч із камерами та спалахом. Ця загадкова деталь не є дефектом пристрою, а виконує важливу функцію: це додатковий мікрофон.