Титан затьмарить Сатурн: рідкісний транзит тіні супутника відбудеться 4 вересня

Сатурн / © Associated Press

Астрономів очікує унікальне видовище: найбільший супутник Сатурна — Титан — пройде перед газовим гігантом і кине свою тінь на його хмарні вершини. Це явище відбудеться рано-вранці 4 вересня 2025 року і триватиме близько трьох з половиною годин.

Такі транзити трапляються лише раз на 15 років, коли орбіта Титана, кільця Сатурна та Земля опиняються на одній лінії, повідомляє Space.com.

Час спостереження: початок о 1:25 за східним часом (05:25 GMT).

Де видно: найкраще — у США, де Сатурн цього ранку підніметься над південним горизонтом у сузір’ї Риб.

На початку транзиту Титан буде видно біля верхнього лівого краю планети. Поруч із ним — інші відомі супутники: Рея, Тефія та Енцелад.

Як побачити: для спостереження знадобиться телескоп від 8 дюймів із 200-кратним збільшенням. У менші інструменти також можна зловити момент, але зображення буде менш чітким.

Цього сезону передбачені ще два транзити тіні Титана — 20 вересня та 6 жовтня. Наступного разу таку подію можна буде побачити лише 2040 року.

Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня українці зможуть спостерігати повне місячне затемнення. Місяць стане багряним, а поруч сяятиме планета Сатурн.