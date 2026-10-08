У 194-річної черепахи виявили унікальні системи відновлення ДНК, що протистоять старінню

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Науковці дослідили геном 194-річної гігантської черепахи Джонатана, яка живе на острові Святої Єлени та вважається найстарішою відомою наземною твариною у світі. Аналіз показав, що її організм має низку особливостей, які можуть допомагати протистояти старінню.

Дослідники виявили у Джонатана 287 унікальних варіантів генів, пов’язаних із ключовими механізмами старіння. Зокрема, вони беруть участь у відновленні пошкодженої ДНК, підтриманні теломер, регуляції інсуліну, зменшенні запалення та пригніченні розвитку пухлин.

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Окрему увагу науковці звернули на епігеном черепахи — систему хімічних "перемикачів", які регулюють активність генів. У Джонатана ділянки, відповідальні за роботу мітохондрій та відновлення генетичного матеріалу, виявилися напрочуд схожими на такі самі ділянки у значно молодших черепах.

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Мітохондрії забезпечують клітини енергією, однак із віком їхня робота зазвичай погіршується. У Джонатана механізми, пов’язані з виробленням клітинної енергії, залишаються надзвичайно стабільними. Дослідники припускають, що це може давати організму достатньо енергії для ефективного відновлення ДНК та інших клітинних процесів.

Автори дослідження наголошують, що результати не означають, що знайдено готовий "рецепт довголіття" для людей. Проте частина виявлених механізмів старіння є спільною для черепах і людей, тому подальше вивчення Джонатана може допомогти краще зрозуміти біологію здорового старіння.

Джонатан, за оцінками, вилупився приблизно 1832 року. На острів Святої Єлени його привезли 1882 року вже дорослим, тому його справжній вік може бути навіть більшим за 194 роки.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Омані розгорівся скандал через українських туристів, які заради фото сіли на рідкісну морську черепаху під час відкладання яйця та чіпали черепашенят. Природоохоронці та зоозахисники різко засудили такі дії. Оманське управління з охорони довкілля заявило про вжиття юридичних заходів проти порушників у заповіднику Рас-ель-Хадд, а в соцмережах поширювалася інформація про їхнє можливе затримання в аеропорту. Згодом чоловік опублікував відео з вибаченнями, визнавши свою помилку.

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