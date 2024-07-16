У 4000-річному храмі виявили загадковий моноліт із "запечатаною всередині" молодою жінкою – фото

Вчені розкопали найстарішу зареєстровану священну будівлю на середземноморському острові, всередині якої були рештки молодої жінки.

Про це пише Daily Star.

4000-річний храм із загадковим монолітом посередині було знайдено на вапняковій терасі на висоті понад 90 м над рівнем моря на Кіпрі. Він був виявлений на археологічній ділянці Ерімі.

Дослідницький проєкт очолює Лука Бомбардьєрі із Сієнського університету в Італії у співпраці з Департаментом старожитностей Кіпру.

Бомбардьєрі сказав: "Нещодавні розкопки призвели до відкриття найстарішої священної будівлі, зареєстрованої на Кіпрі, ритуальна функція та ідеологічна цінність якої, здається, мають особливе значення. В епоху середньої бронзи (близько 2000–1600 рр. до н.е.) спільнота ремісників вирішила оселитися на пагорбі Ерімі та побудувати суспільний життєвий простір із дуже специфічними характеристиками".

У храмі виявили загадковий моноліт / Фото: Jam Press

В одній із ділянок об'єкта команда Бомбардьєрі виявила кімнату із загадковим монолітом висотою 2 м. Структура була полірованою та зовсім гладкою, з круглим візерунком із маленьких чашок посередині.

Бомбардьєрі розповів: "Моноліт, який спочатку стояв у центрі кімнати, звалився на підлогу і зруйнував велику амфору, що стояла біля його ніг перед невеликим круглим осередком. Особливості цієї кімнати вказують на те, що це невеликий священний простір. Діяльність, яка підтримувала співтовариство економічно, також залучала його членів ідеологічно та символічно".

У храмі виявили загадковий моноліт / Фото: Jam Press

Залишки черепа молодої жінки були подрібнені, а на її груди поклали важкий камінь, "ніби щоб утримати її на місці".

Бомбард'єрі вважає, що її могли вбити "через проблеми, пов'язані з материнством" і що її смерть "може бути пов'язана з іншими випадками, зареєстрованими в минулому в інших частинах Кіпру".

Археологічні дослідження вперше почалися на цьому місці 15 років тому.

Дослідження також передбачає підтримку INFN-Labec, Середземноморського археологічного фонду, Егейського інституту передісторії, Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії та посольства Італії на Кіпрі.

Нагадаємо, вчені відтворили загадкове обличчя мумії "позолоченої леді" через 1500 років після її смерті. Ще одна постать "воскресла з мертвих" у цифровому форматі.

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