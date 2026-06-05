У 700-річній гробниці королеви виявили залишки незнайомців

Таємниця королівської гробниці в Іспанії здивувала археологів / © Associated Press

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Археологи в Іспанії розкрили 700-річну королівську гробницю і натрапили там зовсім не на тих, кого очікували. Замість історичних постатей усипальниця зберігала десятки чужих останків із різних епох і навіть сліди насильницьких смертей.

Про це повідомляє Gizmodo.

1327 року Елісенда заснувала Королівський монастир святої Марії з Педральбес, який згодом став місцем її спочинку. Монархиня померла у віці близько 70 років, ймовірно, від численних захворювань кісток. Поховали її у простому одязі, що вказує на чернечий спосіб життя. Кістки поклали у середньовічну дерев’яну скриню, прикрашену шовком та мішурою.

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Справжньою новиною для дослідників стала гробниця, яку вважали місцем спочинку Франчески Сапортелли, адже всередині знайшли щонайменше дев’ять різних людей із різних часових періодів, серед яких були чоловіки зі слідами ножових поранень і навіть муміфіковані останки вагітної жінки, а сама ймовірна власниця могили так і не була виявлена.

Окрім людських решток, дослідники зібрали понад 200 археоботанічних зразків і матеріалів для ДНК-аналізу, які можуть допомогти встановити походження знайдених людей і пояснити, як вони опинилися в королівському похованні, яке мало бути чітко задокументованим і недоторканним.

Тепер фахівці намагаються зрозуміти, як у королівській усипальниці опинилися люди, які не мали до неї жодного стосунку.

Вчені планують підтвердити особи похованих людей за допомогою аналізу ДНК зубів та кісток. Крім цього, вони перевірять їх на предмет споріднених зв’язків.

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Нагадаємо, у стародавньому місті Джераш у Йорданії археологи та науковці виявили підтверджене масове поховання часів чуми Юстиніана, яке дає нове уявлення про масштаби однієї з перших пандемій в історії людства. Дослідники встановили, що сотні людей поховали там упродовж кількох днів приблизно 1500 років тому.

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