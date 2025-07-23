У Amazon зʼявиться ґаджет, який буде слухати 24/7 все, що говорить користувач

Amazon готує пристрій, що фіксуватиме кожне ваше сло / © Pixabay

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Компанія Amazon зробила черговий крок у сфері штучного інтелекту, оголосивши про придбання стартапу Bee. Цей стартап розробив носимий пристрій та додаток для Apple Watch, які можуть записувати все, що говорить їхній власник.

Про це пише видання Engadget.

За інформацією Amazon, угода ще не завершена, а умови придбання залишаються конфіденційними. Хоча компанія не розкрила конкретних фінансових деталей, у пресрелізі зазначили, що всі співробітники Bee отримали пропозиції приєднатися до Amazon. Першим про цю угоду повідомив TechCrunch, посилаючись на публікацію в LinkedIn засновниці Bee Марії де Лурдес Золло.

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Платформа Bee позиціонує себе як персонального AI-асистента, який пасивно навчається, «слухаючи» всі розмови та дії свого користувача. Хоча пристрій має кнопку для вимкнення запису, теоретично він може фіксувати кожне слово та дію власника. Додаток здатний підсумовувати щоденні активності, пропонувати завдання до виконання або нагадувати раніше обговорені деталі. На сайті Bee також наведені приклади використання асистента для особистісного розвитку, наприклад, відстеження успіхів або можливих покращень у ролі батька чи матері.

Раніше Amazon уже мав неоднозначний досвід із носимими пристроями: компанія продовжує продавати розумні окуляри Echo Frames, але у 2023 році припинила виробництво трекера здоров’я Halo. Інноваційний AI-фокус Bee може зацікавити Amazon, особливо на тлі розвитку їхнього голосового помічника Alexa+ із генеративним штучним інтелектом. Водночас функція «завжди слухати» нагадує про скандал із конфіденційністю, що виник кілька років тому, коли Amazon довелося виправдовуватись через випадки, коли співробітники прослуховували розмови, записані Alexa, включно з випадковими записами.

Нагадаємо, раніше ми писали позивачі популярного застосунку для відстеження менструації Flo звинувачують компанію у передачі надзвичайно чутливої інформації користувачів без їхньої згоди. За словами адвоката, особисті дані застосунку потрапляли до третіх сторін, серед яких — компанія Meta.