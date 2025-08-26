- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 2 хв
Коли чекати новий iPhone: Apple розкрила дату презентації
Компанія Apple анонсувала дату своєї щорічної вересневої презентації.
Компанія Apple анонсувала дату своєї щорічної вересневої презентації — вона відбудеться 9 вересня 2025 року о 20:00 за київським часом. Захід транслюватимуть на сайті Apple, YouTube та в застосунку Apple TV.
Про це пише Межа.
Головною подією стане презентація нової лінійки iPhone 17, до якої увійдуть моделі:
iPhone 17 Air — ультратонкий і найлегший iPhone з 6,6-дюймовим дисплеєм і однією камерою.
iPhone 17 (стандартна модель).
iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Очікується, що Pro-моделі отримають корпус з алюмінію та оновлений задній блок камер. Усі нові iPhone працюватимуть на чипах A19 або A19 Pro.
Крім нових смартфонів, на презентації очікується оновлення інших пристроїв:
Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch SE 3. Це буде перше одночасне оновлення всіх моделей за останні три роки.
AirPods Pro 3.
Оновлені версії HomePod mini та Apple TV 4K.
Також Apple оголосить дати релізу своїх нових операційних систем — iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших.
Нагадаємо, в Apple Watch можуть з’явитися нові технології, які змінять користування смарт-годинником. Інженери компанії тестують приховану функцію для моделей 2026 року, яка забезпечить зручність і безпеку користувачів.
А менеджер паролів Google залишається складним у використанні та не забезпечує рівня безпеки, як у Apple Passwords. Експерти пояснюють, чому Android відстає в захисті користувацьких даних і що варто змінити.
Також багато власників iPhone стикаються з тим, що музика звучить тихо, вхідні дзвінки важко почути, а відео доводиться слухати мало не в тиші. Хоча динаміки у смартфонах Apple доволі потужні, з часом їхня гучність може знижуватися.