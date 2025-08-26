Коли чекати новий iPhone: Apple розкрила дату презентації

У Apple розкрили, коли відбудеться презентація нового телефону / © Reuters

Компанія Apple анонсувала дату своєї щорічної вересневої презентації — вона відбудеться 9 вересня 2025 року о 20:00 за київським часом. Захід транслюватимуть на сайті Apple, YouTube та в застосунку Apple TV.

Про це пише Межа.

Головною подією стане презентація нової лінійки iPhone 17, до якої увійдуть моделі:

iPhone 17 Air — ультратонкий і найлегший iPhone з 6,6-дюймовим дисплеєм і однією камерою.

iPhone 17 (стандартна модель).

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Очікується, що Pro-моделі отримають корпус з алюмінію та оновлений задній блок камер. Усі нові iPhone працюватимуть на чипах A19 або A19 Pro.

Крім нових смартфонів, на презентації очікується оновлення інших пристроїв:

Apple Watch Series 11 , Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch SE 3 . Це буде перше одночасне оновлення всіх моделей за останні три роки.

AirPods Pro 3 .

Оновлені версії HomePod mini та Apple TV 4K.

Також Apple оголосить дати релізу своїх нових операційних систем — iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших.

