У бананах виявили небезпечні концентрації токсинів: чим це загрожує

Наслідки масштабних промислових катастроф можуть впливати на довкілля десятиліттями та проникати у харчовий ланцюг. Нове дослідження показало, що банани, какао та маніок, вирощені в регіоні Бразилії, який постраждав від прориву дамби, містять небезпечні концентрації токсичних металів, зокрема свинцю. Це становить особливу загрозу для здоров’я дітей.

Про це йдеться в матеріалі Science Daily.

Тінь катастрофи Фундан

У листопаді 2015 року в Бразилії сталася одна з найбільших екологічних катастроф в історії країни. Дамба хвостосховища Фундан, що належала компанії Samarco Mineração, прорвалася, і понад 50 мільйонів кубометрів токсичного шламу потрапили в басейн річки Ріу-Досе.

Унаслідок трагедії загинули 19 людей, було знищено значну частину екосистеми, включно з рибою, птахами та рослинністю вздовж річки. Причиною аварії стала сукупність технічних недоліків, які призвели до розрідження відходів — стану, коли тверді матеріали починають поводитися як рідина.

Через роки після катастрофи її наслідки продовжують впливати на довкілля. Забруднені паводками ґрунти, які використовуються для сільського господарства, залишаються джерелом токсичних речовин.

Токсини в ґрунті та продуктах

Дослідники з Бразилії та Іспанії проаналізували культури, вирощені на забруднених територіях. У ґрунті та рослинах виявили підвищений вміст кадмію, хрому, міді, нікелю та свинцю.

Науковці встановили, що ці елементи потрапляють із ґрунту у воду, а звідти — до коренів, листя та плодів. Банани і маніок накопичують більшість токсичних речовин у підземних частинах, тоді як какао концентрує їх у плодах і листі.

Як токсини потрапляють в банани. 1 - Розчинення оксидів заліза / 2 - Вивільнення ПТЕС / 3- Перенесення ПТЕ на їстівні частини. / © Фото з відкритих джерел

Вміст міді та свинцю у продуктах перевищував граничні норми, встановлені міжнародними організаціями.

Найбільший ризик — для дітей

Вчені оцінили потенційну небезпеку для здоров’я. Для дорослих ризик від споживання цих продуктів виявився відносно низьким. Проте для дітей до шести років споживання бананів із забрудненого регіону перевищує безпечні показники.

Дитячий організм більш чутливий до токсинів, адже активніше засвоює їх і ще не має сформованих механізмів детоксикації. Хронічний вплив свинцю може призводити до порушень розвитку нервової системи, зниження інтелекту, проблем із концентрацією уваги та поведінкою.

Крім того, надлишок кадмію пов’язаний із ураженням нирок, а нікель і мідь у великих дозах можуть спричиняти токсичне ураження печінки та травної системи.

Довгострокові наслідки

Дослідники наголошують, що тривале споживання забрудненої їжі створює накопичувальний ефект. Це може підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань через пошкодження ДНК.

Науковці підкреслюють, що екологічні катастрофи не завершуються разом із ліквідацією їхніх наслідків. Забруднення залишається в ґрунті та воді, поступово переходячи в харчовий ланцюг і становлячи загрозу для майбутніх поколінь.

