У березні можна буде побачити у небі незвичайне явище: названо дати

Від 10 березня і до 21 березня у всіх жителів Землі є шанс спостерігати за пірамідою, що світиться, яка освітлюватиме небо. Це явище називається зодіакальне світло, і воно виникає в результаті відображення сонячного світла частинками пилу, що перебувають між Сонцем та Землею.

Про це пише Space.

Сяйво зодіакального світла проявляється на тлі зодіакальних сузір'їв і звідси така назва цього явища. Але в цьому світі немає нічого надприродного і його появу досить просто пояснити. Вчені вважають, що зодіакальне світло походить від уламків, які залишили сімейства Юпітера.

Вони названі на честь газового гіганта, тому що саме гравітаційний вплив планети визначає їх орбіти навколо Сонця. Коли ці комети підлітають близько до Сонця, то вони під дією випромінювання скидають частинки пилу та льоду, які потім залишаються поряд з нашою зіркою.

У ці дні дві найяскравіші планети, видимі у небі, Венера і Юпітер, також буде видно на заході після заходу Сонця. Тому є шанс побачити ці планети у обрамленні цього позаземного світла.

Нагадаємо, у фінській Лапландії помітили північне сяйво: його зафільмували фотографи.

Раніше багатьох спостерігачів за космосом у Новій Зеландії заінтригувало таємниче спіральне явище, яке світилося блакитним світлом і виднілося у вечірньому небі.

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