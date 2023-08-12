У близькій до нас системі існують придатні для життя планети - сенсаційне дослідження

Вчені під час дослідження з'ясували, що на деяких планетах зоряної системи Trappist-1, розташованої за 40 світлових років від нас, все ж могла зберегтися вода. А значить тут можуть бути умови для появи і розвитку життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Про це пише Space.

Протягом кількох років астрономів особливо цікавить близька до нас система Trappist-1, у якій навколо зірки червоного карлика обертається 7 планет. Хоча деякі з цих планет обертаються в так званій населеній зоні своєї зірки, тобто ці умови дозволяють існувати рідкій воді на поверхні, багато вчених вважали, що життя тут неможливе.

Однак автори нового дослідження створили моделювання атмосфер цих планет і вважають, що для життя на світах у системі Trappist-1 не все втрачено.

Вчені припускають, що в гірських породах, які так і не розплавилися, залишилася достатня кількість води в той час, як червоний карлик пізніше охолов і став виділяти менше випромінювання. Це означає, що сформована атмосфера дозволила з'явитися океанам з рідкої води на поверхні цих планет і, звісно ж, це могло дати можливість з'явитися тут позаземному життю.

Нагадаємо, вчені виявили масивну екзопланету, що обертається навколо невеликої зірки з малою масою.

Раніше стало відомо, що у Сонячній системі була ще одна планета.

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