У Болгарії з-під землі дістали унікальний золотий перстень вірності часів Римської імперії (фото)

Перстень вірності часів Римської імперії. Фото: Національний музей Болгарії

Археологи, які працюють у стародавній Бононії на території сучасного Відіна, натрапили на унікальну римську прикрасу — золотий перстень вірності вагою понад 23 грами. Знахідку датують кінцем ІІ — початком ІІІ століття, і вона вже вважається однією з найцінніших римських ювелірних пам’яток регіону.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Каблучку виявили на глибині майже шести метрів у фінальні дні розкопкового сезону 2025 року. На золотому овальному безелі вигравірувано подружню пару — традиційний для Риму символ єдності та офіційного шлюбу. Прикраса вирізняється високою якістю роботи: овальна пластина припаяна до кільця, оздобленого тонкими канелюрами з обох боків. Вага й майстерність виконання знахідки вказують на те, що вона належала заможній родині в період розквіту міста.

За словами керівника експедиції, доцента Здравка Димитрова, такі обручки використовували як знак подружньої вірності та законного статусу. Імовірно, перстень виготовили у майстернях сусідньої Ратіарії — одного з головних ремісничих центрів римської провінції.

Раніше команда археологів виявила ще один важливий артефакт — свинцеву печатку XI століття, що належала Василю, візантійському стратегу Бдіна. Її знайшли у тому самому секторі розкопок, лише на два метри вище. Дослідники пов’язують печатку з періодом, коли регіон у 1003 році знову перейшов під владу Візантії.

Бононія, розташована біля Дунайського лімесу, у різні епохи була ключовим центром торгівлі та військової логістики. Часті знахідки цінних речей поблизу однієї з веж фортеці свідчать, що тут протягом століть вирувало активне міське життя.

Після завершення сезону розкопок тривають роботи з консервації ділянки. Болгарська влада підтвердила фінансування подальших досліджень у Бононії та біля фортеці Баба Віда.

