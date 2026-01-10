ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
2 хв

У Болгарії з-під землі дістали унікальний золотий перстень вірності часів Римської імперії (фото)

З-під шестиметрового шару землі у Болгарії дістали золотий перстень римської доби. Він був не лише прикрасою, а знаком кохання та законного шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Перстень вірності часів Римської імперії. Фото: Національний музей Болгарії

Перстень вірності часів Римської імперії. Фото: Національний музей Болгарії

Археологи, які працюють у стародавній Бононії на території сучасного Відіна, натрапили на унікальну римську прикрасу — золотий перстень вірності вагою понад 23 грами. Знахідку датують кінцем ІІ — початком ІІІ століття, і вона вже вважається однією з найцінніших римських ювелірних пам’яток регіону.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Каблучку виявили на глибині майже шести метрів у фінальні дні розкопкового сезону 2025 року. На золотому овальному безелі вигравірувано подружню пару — традиційний для Риму символ єдності та офіційного шлюбу. Прикраса вирізняється високою якістю роботи: овальна пластина припаяна до кільця, оздобленого тонкими канелюрами з обох боків. Вага й майстерність виконання знахідки вказують на те, що вона належала заможній родині в період розквіту міста.

За словами керівника експедиції, доцента Здравка Димитрова, такі обручки використовували як знак подружньої вірності та законного статусу. Імовірно, перстень виготовили у майстернях сусідньої Ратіарії — одного з головних ремісничих центрів римської провінції.

Раніше команда археологів виявила ще один важливий артефакт — свинцеву печатку XI століття, що належала Василю, візантійському стратегу Бдіна. Її знайшли у тому самому секторі розкопок, лише на два метри вище. Дослідники пов’язують печатку з періодом, коли регіон у 1003 році знову перейшов під владу Візантії.

Бононія, розташована біля Дунайського лімесу, у різні епохи була ключовим центром торгівлі та військової логістики. Часті знахідки цінних речей поблизу однієї з веж фортеці свідчать, що тут протягом століть вирувало активне міське життя.

Після завершення сезону розкопок тривають роботи з консервації ділянки. Болгарська влада підтвердила фінансування подальших досліджень у Бононії та біля фортеці Баба Віда.

Нагадаємо, в Атакамі археологи відкопали мумію чоловіка, який помер близько 1000 років тому під завалами. Імовірно, він був шахтарем.

Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie