- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 326
- Час на прочитання
- 2 хв
У Болгарії з-під землі дістали унікальний золотий перстень вірності часів Римської імперії (фото)
З-під шестиметрового шару землі у Болгарії дістали золотий перстень римської доби. Він був не лише прикрасою, а знаком кохання та законного шлюбу.
Археологи, які працюють у стародавній Бононії на території сучасного Відіна, натрапили на унікальну римську прикрасу — золотий перстень вірності вагою понад 23 грами. Знахідку датують кінцем ІІ — початком ІІІ століття, і вона вже вважається однією з найцінніших римських ювелірних пам’яток регіону.
Про це повідомило видання Arkeonews.
Каблучку виявили на глибині майже шести метрів у фінальні дні розкопкового сезону 2025 року. На золотому овальному безелі вигравірувано подружню пару — традиційний для Риму символ єдності та офіційного шлюбу. Прикраса вирізняється високою якістю роботи: овальна пластина припаяна до кільця, оздобленого тонкими канелюрами з обох боків. Вага й майстерність виконання знахідки вказують на те, що вона належала заможній родині в період розквіту міста.
За словами керівника експедиції, доцента Здравка Димитрова, такі обручки використовували як знак подружньої вірності та законного статусу. Імовірно, перстень виготовили у майстернях сусідньої Ратіарії — одного з головних ремісничих центрів римської провінції.
Раніше команда археологів виявила ще один важливий артефакт — свинцеву печатку XI століття, що належала Василю, візантійському стратегу Бдіна. Її знайшли у тому самому секторі розкопок, лише на два метри вище. Дослідники пов’язують печатку з періодом, коли регіон у 1003 році знову перейшов під владу Візантії.
Бононія, розташована біля Дунайського лімесу, у різні епохи була ключовим центром торгівлі та військової логістики. Часті знахідки цінних речей поблизу однієї з веж фортеці свідчать, що тут протягом століть вирувало активне міське життя.
Після завершення сезону розкопок тривають роботи з консервації ділянки. Болгарська влада підтвердила фінансування подальших досліджень у Бононії та біля фортеці Баба Віда.
