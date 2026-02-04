У болоті виявили найбільші бактерії у світі: їх видно неозброєним оком

Болото / © Associated Press

У мангровому болоті на острові Гваделупа науковці виявили найбільші бактерії з відомих науці — настільки великі, що їх можна побачити неозброєним оком. Незвичайний організм знайшли ще 2009 року під час відбору проб осаду, однак підтвердити відкриття вдалося лише через роки детальних досліджень.

Про це повідомило видання IFLScience.

Бактерія завдовжки близько одного сантиметра нагадує бліду нитку або вію. Через свої гігантські розміри спершу її помилково віднесли до еукаріотів, адже раніше вважалося, що бактерії фізично не можуть бути такими великими. Подальший аналіз показав: це одноклітинний організм, який перевершує більшість відомих бактерій приблизно у 5000 разів.

Дослідники зазначають, що за масштабами це можна порівняти із зустріччю людини з істотою заввишки з гору Еверест. До цього науковці вважали, що максимальний розмір бактеріальної клітини обмежується кількома сотнями мікрометрів, однак нове відкриття зруйнувало цю теорію.

Попри приголомшливі розміри бактерія не становить загрози для людини. Вчені наголошують, що вона не є патогенною і не може зашкодити здоров’ю. Водночас її роль у природі викликає значний інтерес: організм мешкає у мангрових заростях — екосистемах, які відіграють важливу роль у поглинанні та збереженні вуглецю.

«Тому з’ясування того, яку роль там виконує гігантська мегабактерія, що окислює сірку та фіксує вуглець, може мати багато потенційних застосувань», — йдеться в статті.

Бактерія T. magnifica / © скриншот

