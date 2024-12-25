У Бостоні під шаром фарби знайшли унікальні фрески ангелів

У Бостоні, США, реставратори працюють над відновленням фресок зображень 20 ангелів, які були приховані під шарами фарби в Старій Північній Церкві.

Про це повідомило видання New York Post.

Ці малюнки, датовані 1730 роком, стали важливою частиною храму, але в 1912 році їх замалювали товстим шаром білої фарби. Наразі команда фахівців розкрила 8 з 20 ангельських облич.

"Колись люди приходили до церкви й милувались цими ангелами", — каже заступниця директора з питань освіти в Old North Illuminated Емілі Спенс.

Нині реставратори повертають автентичність унікальним фрескам. На початку грудня відкрили 8 із 20 облич, зображених на стінах.

"Це було справжнім одкровенням — знайти такі історичні витвори мистецтва на стінах церкви, які ніхто не бачив за нашого життя. Бути частиною такого проєкту, відкриваючи щось з колоніальної Америки — це справді надзвичайно важливо", - зазначив реставратор Покобен.

Фахівці обережно видаляють шари фарби за допомогою гель-розчинника, пластикових скребків і ватних паличок. Малюнки унікальні: кожне обличчя має індивідуальний характер.

Церква в Норт-Енді Бостона — популярна туристична пам'ятка. Саме тут у 1775 році Пол Ревір попередив про наближення британців.

Нагадаємо, в США домовласник знайшов цілу щелепу мастодонта під своїм газоном.

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