У Британії помер творець одного з найпопулярніших комп'ютерів ZX Spectrum

Чоловік хотів створювати компактні і доступні речі.
Британський бізнесмен, творець домашнього комп'ютера ZX Spectrum Клайв Сінклер помер у віці 81 року.
Про це пише The Guardian з посиланням на його дочку.
Чоловік помер удома в Лондоні в четвер вранці після тривалої хвороби.
Сінклер хотів створювати компактні і доступні речі. Заснована ним Sinclair Radionics випустила в 1972 році кишеньковий калькулятор товщиною менше сантиметра. Пізніше він заснував нову компанію Sinclair Research, перший домашній комп'ютер якої, ZX80, що з'явився в 1980 році, коштував від 79,95 до 99,95 фунтів стерлінгів — майже в п'ять разів дешевше аналогів того часу. ZX80 і наступна модель — ZX81 — зробили Сінклера мільйонером, але найпопулярнішим був ZX Spectrum. Ця модель стала однією з найбільш продаваних в Європі.
Також за свої заслуги в 1983 році Сінклер був ушанований рицарським званням.
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