У Британії пропонують визнати омарів і восьминогів розумними тваринами, адже вони мають почуття

Стверджується, що ці тварини піддаються дискримінації в законодавстві, оскільки їхня "неврологічна архітектура відрізняється від нашої".

Зоозахисники з Великої Британії заявили, що восьминоги та омари володіють почуттями і повинні бути враховані до законопроєкту про захист розумних тварин.

Про це повідомляє The Guardian.

Впливовий Консервативний фонд добробуту тварин (CAWF), серед меценатів якого є родина прем'єра Джонсона та міністр охорони довкілля лорд Голдсміт, провів зустріч з урядом Британії щодо включення восьминогів та омарів до тексту законопроєкту про захист розумних тварин.

Законопроєкт, який наразі перебуває на другому читанні в Палаті лордів, визначає, що риби та інші хребетні відчувають біль і повинні бути захищені від страждань. Однак група парламентарів стверджує, що деякі безхребетні надзвичайно розумні і також повинні бути включені до законопроєкту.

Нагадаємо, вчені виявили мутацію, яка змушує набирати вагу в дитинстві. Висновки показують, що збільшення ваги в дитинстві через порушення не є рідкістю. Тому батькам варто бути більш терплячими по відношенню до дітей.

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