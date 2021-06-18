У Британії пропонують визнати омарів і восьминогів розумними тваринами, адже вони мають почуття

Стверджується, що ці тварини піддаються дискримінації в законодавстві, оскільки їхня "неврологічна архітектура відрізняється від нашої".
Зоозахисники з Великої Британії заявили, що восьминоги та омари володіють почуттями і повинні бути враховані до законопроєкту про захист розумних тварин.
Про це повідомляє The Guardian.
Впливовий Консервативний фонд добробуту тварин (CAWF), серед меценатів якого є родина прем'єра Джонсона та міністр охорони довкілля лорд Голдсміт, провів зустріч з урядом Британії щодо включення восьминогів та омарів до тексту законопроєкту про захист розумних тварин.
Законопроєкт, який наразі перебуває на другому читанні в Палаті лордів, визначає, що риби та інші хребетні відчувають біль і повинні бути захищені від страждань. Однак група парламентарів стверджує, що деякі безхребетні надзвичайно розумні і також повинні бути включені до законопроєкту.
Нагадаємо, вчені виявили мутацію, яка змушує набирати вагу в дитинстві. Висновки показують, що збільшення ваги в дитинстві через порушення не є рідкістю. Тому батькам варто бути більш терплячими по відношенню до дітей.