У Британії розкопали унікального "морського дракона": знахідка вражає збереженістю (фото)

Юрське узбережжя. Фото: Saffron Blaze/CC BY-SA 3.0

Реклама

На знаменитому Юрському узбережжі Великої Британії знайшли дивовижно добре збережений скелет морського рептилієподібного створіння, що жило понад 190 мільйонів років тому. Знахідку зробив місцевий колекціонер Кріс Мур, коли помітив у скелі кілька хребців, що визирали з породи.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Papers in Palaeontology, передає T4.

Після багатомісячних розкопок він дістав майже повний триметровий скелет із черепом, який зберігся об’ємно — без звичного сплющення, властивого подібним решткам. Це дозволило науковцям детально відтворити зовнішність тварини: видовжена морда, схожа на меч, і сотні тонких зубів, ідеальних для полювання на рибу й кальмарів.

Реклама

Таке чудове збереження пояснюють особливими умовами давнього моря: безкисневе дно не дозволяло бактеріям розкласти тіло, тому воно залишилося майже недоторканим.

Однак шлях відкриття до офіційного визнання був довгим — понад 20 років. Спершу зразок потрапив до Королівського музею Онтаріо, де він залишався без офіційного опису. Лише згодом, завдяки палеонтологу Діну Ломаксу, рештки знову привернули увагу науки. Його команда довела, що це невідомий раніше вид іхтіозавра.

Мечеподібний дракон Дорсету. Фото: Дін Ломакс

Xiphodracon goldencapensis, який отримав прізвисько «Мечеподібний дракон Дорсету», має унікальні ознаки — зокрема дивну форму кістки біля ніздрі та непропорційно великі очі. Учені припускають, що всередині скам’янілого черева можуть бути залишки останнього «обіду» істоти.

Через кілька років Мур натрапив і на другого представника виду — його назвали «Гонзо» через викривлену щелепу.

Реклама

Нагадаємо, нове дослідження показало, що норвезькі ялини здатні концентрувати наночастинки золота у своїх голках, а ключову роль у цьому процесі відіграють мікроорганізми, які живуть всередині дерева.