Mollisquama mississippiensis. Фото: TUBRI/Паулою Берч

У колишніх військових бункерах часів Другої світової війни в Луїзіані, де раніше зберігали боєприпаси, сьогодні розміщена найбільша у світі колекція риб — понад 8 мільйонів зразків у банках. Серед них є справжній науковий скарб: єдина відома на планеті кишенькова акула виду Molisquama mississippiensis, про яку людство знає лише з одного-єдиного екземпляра.

Про це повідомило видання Iflscience.

Унікальну акулу зберігають у Науково-дослідному інституті біорізноманіття Тулейнського університету (TUBRI) в містечку Белл-Часс. Директор установи Браян Сідлаускас розповідає: всі наукові дані про цей вид базуються виключно на цьому маленькому зразку. Свою назву акула отримала через незвичні м’ясисті «кишеньки» біля грудних плавців, які вчені вивчали за допомогою синхротронного сканування.

Дослідники вважають, що ці структури можуть бути пов’язані з біолюмінесценцією — ймовірно, акула використовує світіння для захисту. Утім, зафіксувати це явище в природних умовах поки що не вдалося. Інший відомий представник роду — Molisquama parini. Разом ці два зразки є єдиними «кишеньковими акулами», відомими науці.

Колекція TUBRI бере початок із досліджень іхтіолога Рояла Д. Сатткуса. З часом зібрання настільки розрослося, що будівля Тулейнського університету, де його спершу зберігали, за легендою почала просідати під вагою банок із «маринованою рибою». Тому експонати перевезли до колишніх військових бункерів, де колекція й далі поповнюється.

Вагомий внесок зробила команда консорціуму DEEPEND. Під час експедицій у Мексиканській затоці дослідники передали понад тисячу нових зразків, зокрема 36 видів, яких раніше не було в архіві. Ці матеріали допомагають вивчати, як змінюється біорізноманіття залежно від глибини та впливу людської діяльності.

Кожен зразок супроводжується детальними метаданими, а після генетичного штрих-кодування стає доступним для науковців з усього світу.

За словами Сідлаускаса, поєднання традиційних методів зберігання з сучасними цифровими технологіями створює «місток між століттями природничої історії та майбутніми відкриттями», дозволяючи зберегти унікальні матеріали для наступних поколінь дослідників.

