У центрі Чумацького Шляху очікується катастрофа: туди летить величезний космічний об'єкт

Кульове зоряне скупчення, назване VVV CL002, на величезній швидкості мчить до центру Чумацького Шляху і на нього чекає незавидна доля. За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в центрі нашої галактики.

Про це пише Universe Тoday.

Кульові зоряні скупчення (КЗС) являють собою сферичні групи зірок, яких разом утримує гравітація. У найбільших із них можуть перебувати мільйони зірок.

Зоряне скупчення VVV CL002, яке розташоване на відстані 1300 світлових років від центру, і як показало нове спостереження - наближається до серця Чумацького Шляху зі швидкістю 400 км/с.

За словами авторів дослідження, VVV CL002 не могло утворитися десь поруч із тим місцем, де воно перебуває зараз. Кульові зоряні скупчення живуть мільярди років і VVV CL002 не змогло б там вижити весь цей час.

Як показали вимірювання металічності зірок, це скупчення найімовірніше утворилося на відстані від 10 до 20 тисяч світлових років від центру нашої галактики, а потім перемістилося ближче до цього регіону.

Нагадаємо,телескоп "Хаббл" сфотографував нову надзвичайно "спокійну" далеку галактику.

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