У червні на небесний парад вийдуть одразу п'ять планет Сонячної системи

У червні можна буде неозброєним оком побачити дивовижну подію — поєднання планет. 3 та 4 червня п'ять планет - Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатур - вишикуються в одну лінію в нічному небі.

Востаннє п'ять цих планет було видно неозброєним оком під час послідовного розташування на небі у грудні 2004 року.

Про це повідомляє ScienceAlert.

З'єднання двох або трьох планет можна побачити досить часто, а щоб аж 5 планет вишикувалися в ряд — це дуже рідкісна подія. Всі планети будуть розташовані саме так, як вони перебувають в Сонячній системі, тобто у порядку віддалення від Сонця.

Це означає, що на початку лінії перебуватиме Меркурій, який віддалений від Сонця на 58 млн км, а замикатиме з'єднання Сатурн, який перебуває на відстані приблизно 1,4 млрд км від нашої зірки.

Раніше стало відомо, що 6 червня 2022 року до нашої планети наблизиться астероїд, який належить до групи Атона. Потенційно небезпечний астероїд вчетверо перевищує розмір синього кита.

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