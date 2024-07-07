У Чилі можуть зникнути мумії, які давніші від єгипетських фараонів

Мумії культури чинчорро часто були прикрашені очеретяними покривалами, глиняними масками та перуками із людського волосся.

У чилійській пустелі Атакама найстаріші мумії у світі, які існують довше, ніж муміфіковані фараони Єгипту, можуть бути втраченими через зміни клімату.

Про це повідомляє CBS News.

Як зауважив професор Університету Тарапаки Бернандо Арріаса, цю територію в давнину населяли люди культури чинчорро, які почало муміфікувати померлих ще 5 тисяч років тому, тобто на 2 тисячі років раніше, ніж у Єгипті.

Науковці вважають, що ідея муміфікувати тіла, ймовірно, виникла, через спостереження за тим, як інші останки природним чином піддаються цьому процесу серед посушливих умов пустелі.

За словами археологів, мумії чинчорро часто були прикрашені очеретяними покривалами, глиняними масками, перуками із людського волосся тощо.

Деякі мумії та інші реліквії цієї давньої культури безпечно зберігаються у відповідно обладнаних експозиціях музеїв, але ті останки, які все ще перебувають в безводній пустелі, опинилися під загрозою.

“Якщо у нас буде підвищення температури поверхні моря, наприклад, на узбережжі північного Чилі, це підвищить атмосферну вологість. А це, у свою чергу, призведе до розкладання в тих місцях, де сьогодні його немає розкладання, і мумії буде втрачено”, — сказав Клаудіо ЛаТорре, палеоеколог з Католицького університету Чилі.

За словами науковця, хоча ЮНЕСКО оголосила цей регіон об’єктом Світової спадщини, значна частина решток досі не розкопана й може пропасти під дією кліматичних змін, спричинених діяльністю людини.

Нагадаємо, учені з Південно-Африканської республіки були приголомшені, виявивши заселені комахами термітники, вік яких сягає понад 30 тисяч років. Вони є найстарішими з відомих активних термітників.

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