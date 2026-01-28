ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

У Chrome знайшли 16 розширень, які крадуть акаунти ChatGPT

Фахівці з кібербезпеки попереджають про шкідливі доповнення, які крадуть токени доступу до ChatGPT.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Chrome знайшли 16 розширень, які крадуть акаунти ChatGPT

Зловмисники отримують доступ до акаунтів ChatGPT без паролів через фейкові розширення Chrome / © pixabay.com

Фахівці з кібербезпеки зафіксували масштабну шкідливу кампанію, спрямовану на користувачів ChatGPT. У браузері Google Chrome виявили щонайменше 16 розширень, які видають себе за інструменти для покращення роботи з чатботом, а насправді викрадають дані доступу до облікових записів.

Про це повідомляє Cyber Security News.

Усі підозрілі доповнення розповсюджувалися через офіційний магазин Chrome Web Store та мали назви й дизайн, максимально наближені до легітимних сервісів.

Аналітики компанії LayerX Research встановили, що всі ці розширення використовують практично однаковий шкідливий код, що свідчить про роботу одного оператора. Після встановлення доповнення вбудовують скрипти на сторінках, де користувач взаємодіє з ChatGPT, і перехоплюють мережеві запити з авторизаційними даними.

Головною ціллю зловмисників є викрадення токенів активних сесій. Завдяки цьому вони можуть отримати повний доступ до акаунта без необхідності знати пароль, включно з історією листування, збереженими налаштуваннями та підключеними сервісами, як-от Google Drive, Slack або GitHub.

Розширення збирають технічну інформацію про пристрій і поведінку користувачів, що дозволяє зберігати довготривалий доступ до акаунтів та аналізувати активність жертв. За попередніми оцінками, ці доповнення вже встановили близько 900 разів, і кількість заражень може збільшуватися разом зі зростанням популярності AI-інструментів у браузерах.

Фахівці радять видаляти підозрілі розширення, регулярно переглядати список встановлених доповнень та використовувати двофакторну автентифікацію.

Нагадаємо, небезпечний вірус атакує Android — викрадає паролі та обходить захист месенджерів. Експерти виявили троян Sturnus для Android, який використовує функції доступності для отримання контролю та здатен читати навіть шифровані чати у WhatsApp і Telegram.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie