У Чумацькому Шляху виявили незвичайний об'єкт у 100 тисяч разів важчий за Сонце

Японські вчені стверджують, що недалеко від центру Чумацького Шляху їм вдалося виявити ознаки існування незвичайної чорної діри, що є ланкою в еволюції цих об'єктів, якої бракувало.

Про це пише ScienceAlert.

За словами Міюкі Канеко з Університету Кей'о, в результаті спостережень група астрономів під його керівництвом виявила компактну молекулярну хмару, яка обертається навколо невидимого поки що об'єкта. Але все вказує на те, що цим об'єктом є чорна діра проміжної маси. Ці чорні діри вважаються тієї ланкою між чорними дірами зоряної маси та надмасивними чорними дірами, якої бракували.

"Спостереження за центром Чумацького Шляху дозволили нам виявити дуже своєрідну молекулярну хмару, яка розташована за 27 тисяч світлових років від центру галактики. Вона схожа на кому або пуголовка. Тому ми й дали їй назву Пуголовок. Ми вважаємо, що вона крутиться навколо невидимої безпосередньо чорної діри проміжної маси", — уточнив Канеко.

Цей тип чорних дір зустрічається дуже рідко, і на сьогодні поки що відомо лише чотири кандидати на це звання. Якщо результати дослідження підтвердяться, то поки що це буде п'ятий кандидат на звання чорної діри з проміжною масою. Ці невловимі чорні діри можуть допомогти вченим зрозуміти, як формуються надмасивні чорні діри в центрах галактик, а потім виростають до своїх величезних розмірів.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble допоміг знайти непрямі докази того, що чорна діра у центрі нашої галактики, яка має масу 4,1 мільйона Сонць, не монстр, що спить, а періодично прокидається, коли на неї падають зорі та газові хмари.

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