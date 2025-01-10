У давньому монастирі знайдено мозаїку з біблійним віршем, який всіх благословляє: фото

Окрім вірша з Біблії, на підлозі зображені хрести, леви, голуби, амфору, квіти та геометричні візерунки

Команда ізраїльських археологів під час розкопок давнього монастиря поблизу міста Кір’ят-Гат виявила мозаїчну підлогу з біблійним віршем, який благословляє всіх, хто його читає.

Про це повідомляє The Daily Mail.

“Благословенний ти, коли входиш, і благословенний ти, коли виходиш”, — проголошує напис давньогрецькою мовою, який розташований у центрі складно оформленої підлоги.

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Монастир датується п'ятим-шостим століттями нашої ери, тобто часом правління Візантійської імперії. У ті роки поширювалося християнство та будувалися важливі релігійні об’єкти, такі як церква Гробу Господнього в Єрусалимі.

Нещодавно відкритий монастир розташований у стародавньому поселенні, заснованому в попередній римський період, він проіснував приблизно 600 років до кінця візантійського періоду.

Монастир особливо значущий тим, що його мозаїчна підлога є першим у своєму роді відкриттям.

“Мозаїка, виявлена в Кір’ят-Гаті, є однією з найбільш унікальних, коли-небудь знайдених в Ізраїлі”, — сказав у заяві Марк Аврахамі, керівник відділу художнього збереження Ізраїльського управління старожитностей.

Мозаїка на підлозі давнього монастиря / Фото: Ізраїльське управління старожитностей

Цю мозаїку робить незвичайною включення дуже маленьких камінчиків у її геометричний візерунок, який служив для виділення хрестоподібних прикрас.

Окрім вірша з Біблії, на підлозі зображені хрести, леви, голуби, амфору, квіти та геометричні візерунки.

Незабаром підлогу буде перенесено до мозаїчної майстерні, де її буде законсервовано, після чого її виставлять на загальний огляд у місті Кір’ят-Гат.

Під час розкопок також було знайдено велику кількість артефактів з монастиря та навколишнього місця, включаючи імпортні вироби, монети, мармурові елементи, металеві та скляні посудини.

Поселення розташоване на центральній розв’язці доріг, що з’єднує гірський регіон із прибережною рівниною, і, очевидно, обслуговувало менші поселення в цьому районі, а також мандрівників, які проїжджали повз.

Місце розкопок давнього монастиря в Ізраїлі / Фото: Ізраїльське управління старожитностей

“Знахідки вказують на послідовність поселень, починаючи з раннього римського періоду і до кінця візантійського періоду”, — йдеться в заяві ізраїльських археологів.

Нагадаємо, у Старому монастирі Таксіархів на півночі півострова Пелопоннес археологи виявили єдине прижиттєве зображення останнього візантійського імператора Костянтина XI Палеолога. Портрет знайдено на другому шарі фрески, створеної в середині XV століття.

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