У Держкомзв’язку порадили українцям не нехтувати особистою кібербезпекою

У Держкомзв’язку порадили українцям не нехтувати особистою кібербезпекою

Приватні особи також стають мішенями, оскільки зламані особисті дані дають російським спецслужбам можливість отримати доступ до українських організацій, виявити потенційних супротивників, підготувати пропагандистські кампанії.

Про це заявив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

Про це з посиланням на Атлантичну раду США пише Укрінформ.

Ймовірно, що російські кіберзлочинці працюють у співпраці з військовими, отримуючи доступ до даних офіційної розвідки, зазначив Щиголь.

Кожен повинен узяти на себе відповідальність за власну кібербезпеку. Це стосується як приватних осіб, так і організацій. Підприємства не повинні покладатися на те, що держава дбає про кібербезпеку, і мають бути готові інвестувати в запобіжні заходи, наголосив голова Держспецзв’язку.

На його переконання, обмеження доступу Росії до сучасних технологій має розглядатися як пріоритет міжнародної безпеки.

Нагадаємо, що у МЗС РФ звинуватили країни Заходу в кібератаках на критичну інфраструктуру та державні інституції Росії і попередили про "непередбачувані наслідки".

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