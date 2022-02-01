У "Дії" в день запуску COVID-сертифікатів про бустерне щеплення стався збій: що трапилося

У "Дії" в день запуску COVID-сертифікатів про бустерне щеплення стався збій: що трапилося

В Мінцифри шукають способи, як виправляти помилки, допущені лікарями під час введення даних в ЕСОЗ.

В "Дії" 1 лютого з'явилися COVID-сертифікати про бустерне щеплення. Утім, з їхньою генерацією в деяких українців виникли проблеми, усунути які в Мінцифри обіцяють найближчим часом.

Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації у коментарі УНІАН.

"Командою "Дії" та МОЗ зафіксовано це. Від моменту запуску "ковід-сертифікатів" влітку 2021 року команда "Дії" спільно з Міністерством охорони здоровʼя постійно працювала над тим, щоб підвищити відсоток генерації "ковід-сертифікатів" та знайти вирішення, як технічними засобами категоризувати та виправити найтиповіші помилки, допущені лікарями під час введення даних в ЕСОЗ", - сказали в Мінцифри.

"Цього разу ми теж знайшли системне рішення, яке буде впроваджене найближчим часом, і українці зможуть згенерувати сертифікат про бустерну дозу в "Дії", - додали в міністерстві.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.