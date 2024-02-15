У долині біблійної "битви кінця світу" розкопали римську військову базу

Розкопки на базі Тель-Мегіддо, поблизу стародавнього села Кфар-Отнай, виявили архітектурні залишки 1800-річної римської військової бази Legio VI Ferrata.

Про це пише Arkeonews.

Поруч із місцем біблійної "битви кінця світу" 1800 років тому перебував табір легіонерів, мешканці якого поклонялися імператору, шанували богиню відплати і не забували про регулярну бойову підготовку.

Приблизно 20 років тому в долині біля підніжжя пагорба Тель-Мегіддо, серед полів сільськогосподарського кібуцу, археологи виявили залишки римської споруди. Дозвіл на повномасштабні розкопки вони отримали лише 2010 року, а нещодавно знайшли те, що шукали — табір римських легіонерів.

У джерелах можна знайти згадки про два такі табори в римській Юдеї. Перший – це місце дислокації X, який охороняв протоку легіону (Legio X Fretensis Antoniniana Pia Fidelis) в Єрусалимі.

У другому ж розташовувалися спочатку солдати II Безстрашного Траянового легіону (Legio II Traiana Fortis), а потім – VI Залізний легіон (Legio VI Ferrata).

Табір римського легіону слугував постійною військовою базою для понад 5 000 римських солдатів протягом понад 1800 років.

"Дві головні дороги перетиналися в центрі табору довжиною 550 м і шириною 350 м, і тут звели його основну будівлю", - зазначив доктор Йотам Теппер.

Примітно, що ця база була точкою, з якої вимірювали відстані вздовж римських імперських доріг до головних міст на півночі країни і позначали їх віхами.

Артефакти, виявлені під час розкопок, включають монети, фрагменти зброї, глиняні черепки та уламки скла. Однак найпоширенішими знахідками є черепиця, деякі з яких мають клейма VI легіону.

Раніше стало відомо, що у Польщі археологи розкопали могилу 400-річної дитини-"вампіра".

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