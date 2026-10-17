У домашніх котів знайшли небезпечного паразита, здатного заражати людей: хто ризикує найбільше

Коти можуть переносити небезпечного для людей паразита — дослідження / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Домашні коти можуть переносити паразита, здатного спричиняти захворювання не лише у тварин, а й у людей. Вчені провели масштабне дослідження та з’ясували, наскільки поширений цей збудник, а також які коти заражаються найчастіше.

Про це повідомило видання Science Alert.

Реклама

У центрі уваги вчених опинився Giardia duodenalis — одноклітинний паразит, який може спричиняти лямбліоз у людей і тварин. У більшості випадків інфекція не має виражених симптомів, однак іноді викликає діарею, біль у животі та слабкість.

Реклама

Дослідники перевірили понад 157 тисяч зразків калу домашніх котів. Паразита виявили у 9962 з них, що становить 6,3% від загальної кількості. Таким чином, позитивний результат отримали приблизно в кожної шістнадцятої протестованої тварини.

Водночас лише частина виявлених паразитів належала до генетичних груп, які потенційно можуть заражати людей. Такі різновиди знайшли у 1840 позитивних зразках, або 18,5%. Серед усіх досліджених котів цей показник становив близько 1,2%.

Вік тварин виявився одним із чинників, пов’язаних із частотою зараження. Найбільше позитивних тестів зафіксували серед кошенят — 10,7%. Для порівняння, серед котів віком від десяти років паразита виявляли лише в 1,3% випадків.

Науковці припускають, що старші тварини можуть мати кращий набутий імунітет. Також різниця може бути пов’язана з умовами утримання та поведінкою котів.

Реклама

Крім того, паразита дещо частіше знаходили у самців. Серед дорослих тварин некастровані коти та нестерилізовані кішки також мали вищі показники зараження порівняно зі стерилізованими тваринами. Водночас серед кошенят спостерігалася протилежна закономірність.

Виявили дослідники й залежність від пори року. Взимку частка позитивних результатів становила 8,1%, тоді як улітку — 4,6%. Автори роботи пояснюють, що цисти паразита здатні довше виживати у прохолодному та вологому середовищі.

Найвищий загальний показник виявлення Giardia duodenalis зафіксували на Середньому Заході США — 7,8%. Натомість на північному сході країни серед позитивних зразків була найбільша частка різновидів із потенціалом передавання людині — 21,6%.

За висновками авторів дослідження, поширеність паразита свідчить про необхідність регулярних досліджень калу домашніх котів. Особливо це стосується тварин із підвищеним ризиком зараження, а також тих, які живуть у сім’ях із маленькими дітьми, літніми людьми або людьми з ослабленим імунітетом.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звичка їсти пізно ввечері може негативно позначатися на здоров’ї печінки. Учені проаналізували дані майже 200 тисяч людей і виявили тривожну закономірність.

Новини партнерів