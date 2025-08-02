ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
3 хв

У дощах виявили нову кислоту: вчені бʼють на сполох через хімічну загрозу

У дощах по всьому світу зʼявилася нова кислота. Її сліди вже фіксують у воді, продуктах — і навіть у людській крові.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дощ

Дощ / © unsplash.com

З дощем та снігом на землю осідає штучна хімічна сполука — трифтороцтова кислота (TFA). Вона вже потрапила до ґрунтів, річок, водопровідної води, їжі та навіть людського організму. Поки вчені не дійшли згоди, наскільки ця речовина є небезпечною.

Про це повідомило видання Nature.

Впродовж останніх десятиліть рівень трифтороцтової кислоти (TFA) в навколишньому середовищі зростає. Вона присутня в атмосферних опадах, водоймах, ґрунтових водах і крижаних покладах Арктики. Її виявляють у бутильованій воді, пиві, зернових культурах, органах тварин, а також у сечі та крові людини. При цьому природні процеси не здатні розкласти цю речовину через її стійкі хімічні зв’язки.

TFA вважається однією з так званих «вічних хімічних речовин» — пер- та поліфторалкільних сполук (PFAS), які надзвичайно повільно руйнуються в довкіллі. Утім, її включення до цієї групи є предметом суперечок. Наприклад, Агентство з охорони навколишнього середовища США не класифікує TFA як PFAS, тоді як деякі країни ЄС вже ініціювали жорсткі регуляторні заходи.

У червні 2024 року два федеральні агентства Німеччини подали петицію до Європейського агентства з хімічних речовин (ECHA), вимагаючи визнати TFA речовиною з репродуктивною токсичністю. Цю ініціативу супроводжують дослідження на тваринах, які показали порушення розвитку плоду при високих дозах TFA. Однак такі дози в сотні тисяч разів перевищували рівні, що фіксуються у питній воді.

TFA потрапляє в середовище через різні джерела: промислові викиди, розклад фторованих газів (наприклад, холодоагентів), пестицидів і фармацевтичних препаратів. Вона утворюється при розпаді газів, які застосовуються в холодильному обладнанні та кондиціонерах. Після заборони озоноруйнівних речовин згідно з Монреальським протоколом, саме на них перейшла промисловість.

Суперечка про походження TFA триває. Деякі дослідники вважають, що її частина може бути природного походження — наприклад, утворюватися в океанах. Але достовірного механізму природного синтезу не встановлено.

Науковці фіксують стабільне зростання концентрацій TFA у лісах, водоймах та сільськогосподарських регіонах.

Щодо впливу на організм, результати досліджень суперечливі. Попередні експерименти вказують, що TFA має низьку токсичність і не накопичується у тканинах — вона швидко виводиться з сечею. Однак новіші дані свідчать, що ця речовина може мати біоактивність, впливаючи на рівень холестерину та ліпідів у мишей. Також зафіксовано вплив на ріст деяких видів рослин, зокрема у разі довготривалого забруднення.

На тлі зростання занепокоєння низка країн уже вводить обмеження: наприклад, Данія заборонила пестициди, що утворюють TFA, а Німеччина й Нідерланди запровадили рекомендовані граничні концентрації TFA у питній воді. Водночас директива ЄС обмежує загальний рівень PFAS у воді, і якщо TFA офіційно визнають представником цієї групи — багато систем водопостачання не відповідатимуть вимогам.

Науковці наполягають на необхідності подальших досліджень і моніторингу. Зважаючи на стійкість молекули та її поширення в довкіллі, подальше зволікання з аналізом потенційних ризиків може ускладнити подолання наслідків у майбутньому.

Нагадаємо, дослідники зробили неочікуване відкриття під час вивчення паразитичних ос виду Nasonia vitripennis. Як з’ясувалося, ці маленькі комахи здатні «уповільнювати» біологічний годинник

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie