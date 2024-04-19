У джунглях Індії знайшли скам'янілості гігантської змії, яка жила 47 мільйонів років тому

Реліктова рептилія за життя мала довжину до 15 метрів та полювала на свою здобич із засідок.

Скам'янілі хребці стародавньої рептилії, знайдені у західній Індії, виявили існування виду гігантських змій, які жили в Індії в теплий період середнього еоцену, тобто близько 47 мільйонів років тому. Довжина тіла цих гігантів у дорослому віці становила від 11 до 15 метрів.

Про це пише Nature.

Дослідники з Індійського технологічного інституту Рурки назвали цей вид рептилій Vasuki indicus. Вони вважають, що ці змії могли б посперечатися за звання найбільшої змії в історії зі ще однією рептилією – Титанобоа, яка вимерла близько 58 мільйонів років тому.

А от сучасні змії й близько не зможуть скласти конкуренцію цим реліктовим тваринам, адже найбільша з виміряних живих змій має всього 7,67 метра у довжину.

Після вивчення скам'янілостей рептилії, дослідники віднесли її до вимерлого сімейства Madtsoiidae. Ця змія мала широке циліндричне тіло та скоріш за все не дуже полюбляла проводити час у воді або на деревах. Вчені припускають, що вона дуже повільною й тому влаштовувала засідки, звідки нападала на своїх жертв. Схожу поведінку має й сучасна анаконда, яка відома своїми великими розмірами.

Дослідники дійшли висновку, що реліктова лінія Vasuki indicus з'явилася саме на території Індії приблизно 56-34 мільйони років тому, а потім поширилася в Європі та Африці.

Вчені зазначають, що їхнє дослідження допоможе краще зрозуміти кліматичні моделі минулого й систематику та біогеографію сімейства мадцоїдів.

Нагадаємо, вчені виявили найдревнішу рептилію, яка коли-небудь існувала. Гігантський морський монстр жив близько 202 мільйонів років тому й був розміром з два автобуси.

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