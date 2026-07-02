У джунглях Мексики знайшли загублене місто мая: що приховував ліс понад тисячу років

Мая

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Глибоко в джунглях мексиканського штату Кампече археологи дослідили стародавнє місто мая Окомтун, яке понад тисячу років залишалося прихованим під густою рослинністю. На території пам’ятки виявили піраміди, кам’яні колони, площі, вівтарі та інші монументальні споруди.

Про це повідомило видання Space Daily.

Польові дослідженя, проведені у травні та червні 2023 року в екологічній заповідній зоні Баламку, очолював археолог Іван Шпрайц. Залишки давнього міста знайшли у віддаленій та густо зарослій частині центрального півострова Юкатан.

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За даними Інституту антропологічних та просторових досліджень ZRC SAZU, понад тисячу років тому Окомтун був важливим регіональним центром. Сам Шпрайц зазначав, що ця територія довгий час залишалася великою прогалиною на археологічній карті центральних низовин мая. Водночас, за його словами, у давнину вона не була порожньою — неповними залишалися саме сучасні археологічні карти.

Окомтун розташований у заповіднику Баламку, де пересуватися пішки надзвичайно складно. Після того як лідарне сканування виявило ознаки змін рельєфу, створених людиною, експедиція подолала близько 60 кілометрів через густі джунглі, щоб дістатися до пам’ятки.

Під час дослідження використовували технологію лідарного сканування, яка дає змогу вимірювати поверхню землі з повітря навіть крізь густий лісовий покрив. Завдяки цьому археологи можуть виявляти платформи, дамби, площі та будівельні кургани ще до початку польових досліджень. Водночас лідар не замінює розкопок, а лише допомагає визначити місця, які потребують детального вивчення. Саме так у випадку з Окомтуном вдалося виявити велике давнє поселення.

Назву Окомтун місто отримало через численні циліндричні кам’яні колони, знайдені на його території. У перекладі з мови юкатекських мая вона означає «кам’яна колона».

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За даними дослідників, монументальне ядро міста займає понад 50 гектарів. Тут виявили три площі, майданчик для гри в м’яч, кам’яні колони, вівтарі та піраміди. Найбільшим архітектурним комплексом є акрополь діаметром близько 80 метрів, на вершині якого розташована піраміда заввишки приблизно 25 метрів над природним рельєфом. Також неподалік археологи знайшли ще дві піраміди висотою близько 15 метрів.

За словами Івана Шпрайца, масштаби архітектури свідчать про те, що Окомтун був важливим центром. Таку оцінку дослідники пов’язують із розмірами та характером виявлених споруд.

Попередній аналіз кераміки свідчить, що місто було заселене у пізньокласичний період мая — приблизно між 600 та 800 роками нашої ери. Місто існувало в період, коли багато центрів мая зводили монументальні споруди, розвивали торгівлю та проводили ритуали.

Дослідники також зазначають, що пізні етапи існування Окомтуна можуть допомогти краще зрозуміти зміни, які відбувалися наприкінці класичного періоду, коли багато міст мая переживали політичний і демографічний занепад.

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Лідарні дослідження в Мексиці, Гватемалі та Белізі показали, що структура поселень, інфраструктура та землекористування були значно складнішими, ніж це відображали попередні карти. Окомтун став ще одним відкриттям, яке доповнює ці дані. Водночас дослідники зазначають, що дистанційне зондування не може дати відповіді на всі питання.

Майбутні дослідження можуть показати, чи збереглися на пам’ятниках імена, дати або династичні зв’язки, а також допомогти встановити, як Окомтун був пов’язаний з іншими центрами мая та як його жителі організовували водопостачання, землеробство й пересування територією. Наразі історія цього міста ще потребує подальшого вивчення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в місці, де, згідно з Біблією, понад 300 років стояла Скинія, археологи виявили нові докази, що можуть підтверджувати її розташування. Дослідники наголошують: самого Ковчега Заповіту вони наразі не знайшли.

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