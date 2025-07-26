У джунглях Мексики знайшли загублене місто мая: що вдалося розкопати

Піраміда Майя / © Associated Press

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У глибинах мексиканських джунглів археологи натрапили на сліди загубленого міста Сак-Бахлан — останнього оплоту повстанців мая Лакандон Чоль, які понад 100 років залишалися вільними після іспанського завоювання.

Про це пише Heritage Daily.

Відкриття стало можливим завдяки роботі багатонаціональної команди дослідників, очолюваної Хосуе Лосадою Толедо з Національного інституту антропології та історії (INAH). Вчений використав унікальний підхід: поєднав хроніки XVII століття з сучасними геоінформаційними системами (ГІС), включно з інструментами ArcGIS Pro. Це дозволило відтворити давні маршрути пересування та визначити точне місце ймовірної локалізації стародавнього поселення.

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Саме Сак-Бахлан, що перекладається як «земля білого ягуара», став новою столицею для мая після падіння Лакам-Тун. Місто згадується в хроніках монаха Педро де ла Консепсьйона, який у XVII столітті назвав його Нуестра-Сеньйора-де-лос-Долорес. Однак до 1721 року поселення було покинуте, а джунглі поступово поглинули його залишки.

Під час нещодавніх розкопок дослідники виявили сліди забудови та артефакти, що підтверджують заселення. Проєкт частково фінансував канал Discovery, який анонсував документальний фільм «Відкриття прихованого міста майя: Сак-Бахлан».

Це відкриття може змінити уявлення істориків про останній етап боротьби мая за незалежність та їхню здатність протистояти іспанській колонізації.

Нагадаємо, археологи з Г’юстонського університету вперше успішно розкопали королівську гробницю в стародавньому місті Мая Караколь, розташованому в сучасних лісах Белізу. Гробниця, що належала Те Кааб Чаку — першому відомому правителю міста та засновнику королівської династії Караколь, виявилася заповненою безцінними скарбами.

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