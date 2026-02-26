У фільмах брешуть: як насправді ходив тиранозавр Рекс

Тиранозавр Рекс насправді не був незграбою / © Mirror

Могутній і лютий тиранозавр Рекс був справжнім королем крейдяного періоду та ідеальним суперхижаком. Проте нове дослідження показує, що цей гігантський динозавр був напрочуд витонченим у своїх рухах і пересувався зовсім не так важко і незграбно, як нам зазвичай показують у кіно.

Про це пише Phys.org.

Біомеханіка кроку та швидкість

Команда вчених вивчила добре збережені кістки ніг і стоп чотирьох тиранозаврів. Дослідники змоделювали різні варіанти того, як лапа хижака могла торкатися землі: приземлення на задню частину стопи, на середину або ж пересування навшпиньках. Аналіз скам’янілих відбитків показав, що найглибші сліди залишалися саме під пальцями.

Порівнявши ці моделі з даними про рухи людей та страусів, фахівці дійшли висновку, що рух навшпиньках був найефективнішим. Такий стиль дозволяв динозавру робити більше кроків за менший час, збільшуючи його максимальну швидкість приблизно на 20%. Якби тиранозавр ступав на повну плоску стопу, він був би значно повільнішим.

Порівняння розмірів та маси тиранозавра з білим ведмедем, африканським страусом та людиною.

Витончені десятитонні гіганти

Завдяки ході навшпиньках тиранозавр міг розганятися до швидкості від 5 до 11 метрів за секунду. Тобто цей величезний хижак, вага якого сягала близько 10 тонн, мав пташину ходу, подібну до рухів сучасних наземних птахів.

«Наше дослідження є, наскільки нам відомо, першим кількісним біомеханічним аналізом впливу характеру удару стопи на ходу тиранозавра. Ми виявили, що стопа T. rex функціонувала подібно до лапи птаха», — зазначають науковці у своїй публікації.

Крім того, такий спосіб пересування допомагав гіганту справлятися з власною колосальною вагою. На відміну від людей, які бігають із відносно прямими ногами, роблячи пружні кроки, тиранозавр рухався у дещо присядкуватій позі і робив багато швидких кроків для збереження стабільності. Хода навшпиньках дозволяла його ногам працювати як амортизатори, допомагаючи хижаку утримувати рівновагу навіть на нерівній місцевості. Тепер творцям фільмів та музейним кураторам доведеться суттєво переглянути свої анімації та реконструкції.

Нагадаємо, якби динозаври не вимерли, еволюційний стрибок ссавців було б імовірно заблоковано. Тож виживання динозаврів позбавило людину можливості взагалі з’явитися як вид.